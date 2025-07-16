Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı
16.07.2025 - 10:14Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.
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Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.