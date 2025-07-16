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Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı

16.07.2025 - 10:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir EGO otobüsü kaza yaptı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

1Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

2Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi.

3Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı

Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

4Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 kişi yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.