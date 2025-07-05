Anıtkabir'in dibinde tuzağa düştüler: Dolandırıcılar iki adımda ağlarına düşürüyorlar

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Lütfiye Aybar, Anıtkabir ziyaretinde böyle bir olay yaşamaları nedeniyle büyük şok yaşadıklarını söyleyerek, "Şahıs bize tamirci olarak kendisini tanıttı. Araçta 'hava rölanti sensörü arızası’ olduğunu söyleyerek, bizi sanayiye götürdü. Daha sonra bu adam sanayide yanına başka bir arkadaşını çağırıp eşimi de yanına alarak bir yedek parçacıya gittiler. Yanımıza geldiklerinde aldığı parçayı araca taktı ve çalıştırdı. Bizden 3 bin 500 lira parça, 1000 lira da işçilik parası olmak üzere toplamda 4 bin 500 lira talep etti. Kartla ödeme kabul etmediler. Eşimle birlikte bankamatiğe gittik. Bankamatikten şahsa 4 bin 500 lira nakit verdik. Şüphelenip park yerine gittik. Kamera görüntülerine ulaştık. Aracımızı tamir eden kişi 06 FDE 114 plakalı araçtan inip, etrafı gözetledikten sonra sağ çamurluğun altına eğilip bir kablo söküyor ya da çekiyor. Orada dolandırıldığımızı anladık" dedi.