Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

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İlçenin Yolgeldi Mahallesi’nde ev inşa eden bir vatandaşın damının toprakla kapatılması için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar hemen harekete geçti. "Komşumuzun işi bizim işimizdir" şiarıyla bir araya gelen her haneden en az bir fert, ev sahibine destek olmak için sahaya indi.