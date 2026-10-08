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GündemAnadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!
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Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

08.10.2026 - 13:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Derecik ilçesinde köklü geçmişe sahip imece kültürü, dayanışmanın en güzel örnekleriyle yaşatılmaya devam ediyor. İlçenin Yolgeldi Mahallesi’nde ev inşa eden bir vatandaşın damının toprakla kapatılması için yardım çağrısında bulunması üzerine mahalle sakinleri tek yürek oldu.

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1Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

Hakkari’nin Derecik ilçesinde köklü geçmişe sahip imece kültürü ev inşaatı yapımında da devam ediyor.

2Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

İlçenin Yolgeldi Mahallesi’nde ev inşa eden bir vatandaşın damının toprakla kapatılması için çağrıda bulunması üzerine vatandaşlar hemen harekete geçti. "Komşumuzun işi bizim işimizdir" şiarıyla bir araya gelen her haneden en az bir fert, ev sahibine destek olmak için sahaya indi.

3Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarda mahalle sakinleri, el arabalarıyla taşıdıkları toprağı evin damına çıkararak eşit bir şekilde serdi. Derecik Belediyesine ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarla mahalle halkının yükü hafifletildi ve işler kısa sürede tamamlandı.

4Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin ev inşa süreçlerinde birbirlerine omuz vermesi, bölgede geçmişten bugüne yaşayan imece geleneğinin canlılığını koruduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmaya katılan mahalle sakinleri, bu dayanışmanın sadece bir inşaat faaliyeti olmadığını belirterek; komşuluk, yardımlaşma ve birlik beraberlik bilincini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını kaydetti.

5Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

Mahalle İmamı Orhan Erden, imece kültürünün yaşatılmasının toplumsal bağlar açısından büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. Bu kadim geleneğin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Erden, özellikle gençlerin bu tür dayanışmalara aktif katılım sağlamasının, kültürel değerlerin geleceğe taşınmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

6Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutan geleneği Hakkari'de can buldu: Mahalle imamı çağrı yaptı, tüm ilçe seferber oldu!

Yolgeldi Mahallesi’nde sergilenen bu örnek dayanışma, Anadolu'nun köklü yardımlaşma ve komşuluk kültürünün Derecik’te tüm canlılığıyla devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

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