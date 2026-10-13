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GündemAmasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!
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Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

13.10.2026 - 13:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Amasya genelinde çift tırnaklı hayvanlarda şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi ve Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla canlı hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasının ardından, salgınla mücadele için dev bir seferberlik başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, hastalığın yayılmasını engellemek ve ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla köy köy, işletme işletme gezerek aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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1Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

Amasya'da kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi ve hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bulaşıcılığı yüksek olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan şap hastalığına karşı il genelindeki çift tırnaklı hayvanları korumak adına, veteriner hekimler, köyleri ve hayvan işletmelerini ziyaret ediyor.

2Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

Hayvanları şap hastalığına karşı aşılayan ekipler, yılda iki kez düzenli olarak uygulanan aşılama programını ara vermeden sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Ahmet Başkıran, şap hastalığıyla mücadelede en önemli etkenin düzenli ve zamanında yapılan aşılama olduğunu söyledi.

3Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

Aşılama çalışmalarının hayvanların bağışıklık kazanmasına yardımcı olmakla birlikte hastalığın yayılma riskini ve oluşabilecek ekonomik kayıpları da azalttığını anlatan Başkıran, bu nedenle hayvanların zamanında aşılatılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Nusret Göv ise yaklaşık 40 yıldır baba mesleği hayvancılıkla uğraştığını, kurduğu işletmede devlet desteğiyle ithal edilen ve yerli hayvanların yetiştiriciliğini yaptığını dile getirdi.

4Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığının aşılama programına göre hayvanlarını aşılattıklarını aktaran Göv, ekiplerin kapılarına kadar gelerek yürüttüğü çalışmadan gayet memnun olduklarını kaydetti.

Geçen hafta Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca alınan karar gereği şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla il genelindeki hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı.

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