Amasya'da şap alarmı: Pazarlar kapatıldı, ekipler köy köy gezip aşı mesaisine başladı!

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Amasya'da kent genelinde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi ve hayvan pazarlarının kapatılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıktan korunmanın en etkili yolu olan aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Bulaşıcılığı yüksek olan ve ciddi ekonomik kayıplara yol açan şap hastalığına karşı il genelindeki çift tırnaklı hayvanları korumak adına, veteriner hekimler, köyleri ve hayvan işletmelerini ziyaret ediyor.