Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!

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Geçen yıl üçüz doğuran koyununun bu yıl dördüz verdiğini belirten Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum. Bundan önceki yıllarda iki ve üç kuzu doğuran koyunlara denk gelmiştim. Ancak geçen yıl üç kuzu doğuran koyunum bu yıl dört kuzu dünyaya getirdi. Bu durum bizim için büyük bir sürpriz oldu ve bizleri çok mutlu etti." dedi.



Ağılında bir koyununun daha doğum yapmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Nasip olursa ondan da bir sürpriz bekliyorum." ifadesini kullandı.