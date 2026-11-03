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Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!

03.11.2026 - 16:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çılkıdır köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki yetiştirici Orhan Yılmaz, ağılında eşine az rastlanır bir bereket yaşadı. Yılmaz’a ait koyunlardan biri bir batında dördüz kuzu dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde doğan 4 minik kuzu ağılın neşesi olurken, 30 yıldır hayvancılık yapan tecrübeli yetiştirici hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

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1Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!

Amasya'nın Taşova ilçesinde

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bir koyunun dördüz kuzu dünyaya getirmesi yetiştiricisini sevindirdi.

İlçeye bağlı Çılkıdır köyünde hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Orhan Yılmaz'a ait koyun, bir batında 4 kuzu doğurdu.

Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır küçükbaş hayvancılık yaptığını ve meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

2Amasya'da 30 yıllık yetiştirici gözlerine inanamadı: Geçen yıl üçüz bu yıl dördüz verdi!

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Geçen yıl üçüz doğuran koyununun bu yıl dördüz verdiğini belirten Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum. Bundan önceki yıllarda iki ve üç kuzu doğuran koyunlara denk gelmiştim. Ancak geçen yıl üç kuzu doğuran koyunum bu yıl dört kuzu dünyaya getirdi. Bu durum bizim için büyük bir sürpriz oldu ve bizleri çok mutlu etti." dedi.

Ağılında bir koyununun daha doğum yapmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Nasip olursa ondan da bir sürpriz bekliyorum." ifadesini kullandı.

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