Alzheimer ve Demans için mucizevi yöntem! Bilimsel olarak açıklandı, hemen başlayın

“Türkiye’de egzersiz yapma oranı düşük”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, aktif ve kaliteli yaşamın en önemli noktasının aktivite ve egzersiz olduğuna işaret ederek, “Dünya nüfusunun yüzde 40’ı önerilen dozda egzersiz yapmıyor. Türkiye’de bu egzersizlerin yapılma oranı ise yüzde 20 civarında. Bu noktada bizlere önemli görevler düşüyor. Bugünden itibaren hayatımızın en önemli noktasına aktivite ve egzersizi koymaya başlamalıyız. Zihin aslında hep karmaşa istiyor. Ne kadar karmaşık şeylerle uğraşırsak o kadar kendimizi zinde tutarız. Burada sergilediğimiz kinetik beyin egzersizleriyle ilgili okullara yönelik kurslar düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi.