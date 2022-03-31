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MagazinAlişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!
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• 31 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!

Buse Varol ile boşanmanın kıyısından dönen Alişan üçüncü çocuk isteyip istemediğiyle ilgili konuştu. Daha önce 3. çocuğa sıcak bakan Alişan iddialara "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum, yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı" dedi.

• 31 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Alişandan üçüncü çocuk açıklaması
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Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi.

2Alişandan üçüncü çocuk açıklaması

Alişan bu konuya dair net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi.

3Alişandan üçüncü çocuk açıklaması

Alişan açıklamasının devamında "Yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı. Yeter! Ekonomik kısıtlamalara gidiyoruz artık" dedi.

4TEK DADI İÇİN 20 BİN TL

TEK DADI İÇİN 20 BİN TL

Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları dbir süre önce gündem olmuştu.

5Alişandan üçüncü çocuk açıklaması

Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı iddia edilirken toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu gündeme geldi.

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