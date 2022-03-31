• 31 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
Alişan'dan üçüncü çocuk açıklaması!
Buse Varol ile boşanmanın kıyısından dönen Alişan üçüncü çocuk isteyip istemediğiyle ilgili konuştu. Daha önce 3. çocuğa sıcak bakan Alişan iddialara "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum, yeter iki çocuk iki dadı üç çocuk üç dadı" dedi.
• 31 Mart 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Buse Varol ile evliliğiyle son dönemde sık sık gündeme gelen Alişan evliliğindeki kara bulutları dağıttı. Evliliklerine yeniden bir şans veren çiftin 3. çocuk istediği gündemdeydi.
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Alişan bu konuya dair net konuştu. Üçüncü çocuk iddiaları sorulan Alişan "Öyle bir şey yok ya. İstemiyorum" dedi.
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