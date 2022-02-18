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MagazinAlişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!
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• 18 Şubat 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:

Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

Bir süredir Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, önceki gün oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

• 18 Şubat 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
1Alişandan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım
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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Alişan, ayrılık haberlerinin ardından Etiler'de oğlu Burak ile birlikte objektiflere takıldı.

2Alişandan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım

Hayli keyifli olduğu görülen Alişan, kameraları karşısında görünce oğluna, "Şarkı söylemek ister misin?" diye sordu. Burak'tan ses gelmeyince ise "Kameralara tepkili" diye espri yapan şarkıcı, muhabirleri gülümsetti.

3ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM

"ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"

Burak'ı çocuk koltuğuna yerleştiren şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşi Varol'un fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" notunu sorulunca, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi.

4Alişandan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım

Eşi Buse Varol'un (31) alyansının çıkardığı hatırlatılan 45 yaşındaki şarkıcı Alişan, parmağındaki alyansı gazetecilere göstermeyi de ihmal etmedi.

5Alişandan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım

Eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un eşi ayrılacakları yönündeki haberi beğendiği Alişan'a sorulunca, "Konuşmayacağım" diyerek soruları geri çevirdi.

6YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL

"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla dertleştiği bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol, evlilik yüzüğünü çıkardığının görülmesi üzerine "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

7Alişandan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" demişti. (Milliyet)

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Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

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