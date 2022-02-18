Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!
Bir süredir Buse Varol ile evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Alişan, önceki gün oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin 'boşanma' haberlerini hatırlattığı 45 yaşındaki şarkıcı, Varol'un alyansını çıkarmasıyla ilgili soruyu da yanıtladı.
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Alişan, ayrılık haberlerinin ardından Etiler'de oğlu Burak ile birlikte objektiflere takıldı.
"ÖYLE ŞEYLERLE İLGİLİ BEN BİR ŞEY SÖYLEMİYORUM"
Burak'ı çocuk koltuğuna yerleştiren şarkıcıya, oğlunun doğum gününde eşi Varol'un fotoğraf paylaşıp, "Sizler yanımda olduğunuz sürece hiçbir şeye ihtiyacım yok" notunu sorulunca, "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, teşekkür ederim. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi.
"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla dertleştiği bir otelden çıkarken görüntülenen Buse Varol, evlilik yüzüğünü çıkardığının görülmesi üzerine "Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum" ifadelerini kullanmıştı.