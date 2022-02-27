• 27 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...
Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kara bulutlar dağılıyor. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısıyla mücadele eden Alişan, Buse Varol'la olan evliliğinde de yaşadığı kriz ile son dönemde dikkatleri üzerine toplamıştı. Buse Varol eşini etiketleyerek yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bu paylaşımı görenler ikilinin arasındaki buzları eridiğine dair yorumlarda bulundu.
• 27 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.
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"HİÇ GEREK YOKTU CANIM"
Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve bu anlardan bir kareyi aynadan fotoğraf çekerek Instagram hikayesinde yayınlayan Varol, paylaşımına "Hiç gerek yoktu canım" yazıp eşi Alişan'ı da etiketledi. Ünlü şarkıcı, buna kayıtsız kalmayarak eşinin paylaşımına kendi sayfasında yer verdi.
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Öte yandan evliliğinde zor günler geçirdiği haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Alişan, geçtiğimiz günlerde yeğenleriyle Etiler'de okul alışverişi yaparken objektiflere yansımıştı.
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