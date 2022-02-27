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MagazinAlişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...
HaberlerMagazin Haberleri Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...
• 27 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...

Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kara bulutlar dağılıyor. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısıyla mücadele eden Alişan, Buse Varol'la olan evliliğinde de yaşadığı kriz ile son dönemde dikkatleri üzerine toplamıştı. Buse Varol eşini etiketleyerek yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bu paylaşımı görenler ikilinin arasındaki buzları eridiğine dair yorumlarda bulundu.

• 27 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...
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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.

2Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...

Ayrılık iddialarını her fırsatta yalanlayan çiftten Buse Varol, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

3HİÇ GEREK YOKTU CANIM

"HİÇ GEREK YOKTU CANIM"

Çocuklarıyla oyuncak bir arabaya binen ve bu anlardan bir kareyi aynadan fotoğraf çekerek Instagram hikayesinde yayınlayan Varol, paylaşımına "Hiç gerek yoktu canım" yazıp eşi Alişan'ı da etiketledi. Ünlü şarkıcı, buna kayıtsız kalmayarak eşinin paylaşımına kendi sayfasında yer verdi.

4Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...

31 yaşındaki Buse Varol'un bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından sevilen çiftin aralarındaki buzların eridiği yönünde yorumlandı.

5Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...

Öte yandan evliliğinde zor günler geçirdiği haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Alişan, geçtiğimiz günlerde yeğenleriyle Etiler'de okul alışverişi yaparken objektiflere yansımıştı.

6YÜZÜĞÜ ARA ARA TAKIYOR

"YÜZÜĞÜ ARA ARA TAKIYOR"

Öncesinde yüzüğünü çıkaran Varol'un, tekrar alyansını taktığı hatırlatılan şarkıcı, "Yüzüğü ara ara takıyor zaten, onunla alakalı hiçbir şey yok" açıklamasını yapmıştı.

7Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...

Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Alişan, eşinin imaj değişikliğiyle ilgili soruya ise gülümseyerek, "Alıştık artık, yapacak bir şey yok; uzun kısa veya değişik renklere saçlarını boyatıyor. Ne diyebilirim ki?" diyerek, bulunduğu yerden uzaklaşmıştı.

8Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi Flaş paylaşım...

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Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...