Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...

Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Alişan, eşinin imaj değişikliğiyle ilgili soruya ise gülümseyerek, "Alıştık artık, yapacak bir şey yok; uzun kısa veya değişik renklere saçlarını boyatıyor. Ne diyebilirim ki?" diyerek, bulunduğu yerden uzaklaşmıştı.