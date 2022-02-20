• 20 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu! Yorum yağdı...
Londra'da yaşayan Serel Yereli ve Aleyna Tilki bu sefer bir araya geldi. Aleyna Tilki arkadaşı Serel Yereli'nin evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkili ardından yatakta beraber poz verince sosyal medya sallandı.
• 20 Şubat 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti. Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki'ye "Koğuş kalk" yorumunda bulunan Serel Yereli gündem olmuştu. İkilinin o sırada beraber olduğu Tilki'nin sonraki pozlarında ortaya çıktı.
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Aleyna Tilki arkadaşının evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.