Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu! Yorum yağdı...

Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti. Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki'ye "Koğuş kalk" yorumunda bulunan Serel Yereli gündem olmuştu. İkilinin o sırada beraber olduğu Tilki'nin sonraki pozlarında ortaya çıktı.