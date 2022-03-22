Aleyna Tilki sosyal medyayı ikiye böldü! 'Kız isteme olayı çok saçma!'

Ünlü isim ardından, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor." mesajını yayınladı.