Aleyna Tilki sosyal medyayı ikiye böldü! 'Kız isteme olayı çok saçma!'
Aleyna Tilki'nin, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.
Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki (21), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getiren genç şarkıcı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Ünlü isim ardından, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor." mesajını yayınladı.
"EN BÜYÜK CEZAYI TALEP EDİYORUM"
Yaşadığı kabusu sosyal medyada paylaşan Tilki, "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna, kapı numarasına kadar öğrenip, kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum!" şeklinde konuşmuştu.
Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan duyurup isyan ettiği o görüntülere Show Haber ulaşmıştı. Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; takıntılı fanatik hayranı, 3 metrelik duvara tırmanmış, dikenli telleri aşarak, Tilki'nin kapısına dayanmıştı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KAPIDA YAKALADI
Tilki'nin annesi Havva Öztel, konuyla alakalı, "Eve yaklaştığımda güvenlik görevlileri tarafından durduruldum. Kapımızın önünde yakaladıkları adamın duvardan atladığını söylediler." demişti.Anne Öztel, bunun ardından kızı Aleyna'yı telefonla arayarak, durumu anlatmıştı. Kapının önünde polislerin olduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını söylemişti.
DAHA ÖNCE DE SİTEYE GELMİŞ
Aleyna Tilki, kamera görüntülerini izleyince korkusu bir kez daha artmıştı. Görüntülerde tacizci hayranı telefon kutusuna bastıktan sonra duvarı aşarak, siteye giriyor ve Aleyna Tilki'nin kapısının zilini çalıyordu.
Görüntülerdeki adamın, "Sağlık çalışanıyım, Aleyna'nın arkadaşıyım." yalanlarıyla siteye daha önce de girmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Şüpheli şahıs, adliyeye sevk edilmişti.
EVİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Tilki, yaşananların ardından evini değiştirmişti. Ailece bir travma yaşadıklarını belirten ve konuyla alakalı Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Aleyna Tilki, "Bu beni rahatsız edenler; evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!" ifadelerini kullanmıştı.