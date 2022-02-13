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MagazinAleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...
• 13 Şubat 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:

Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki klip çekiminden bir kare paylaştı. Mini bikinisi ve yırtık file çoraplarıyla dikkat çeken Tilki sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi genç şarkıcının tarzını beğenirken kimi de eleştirdi.

• 13 Şubat 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Aleyna klip çekiminden paylaştı Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...
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Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel’i İstanbul’da ağırlarken dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu.

2Aleyna klip çekiminden paylaştı Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki son olarak klip çekiminden bir fotoğrafını paylaştı. Bikini tercih eden Aleyna Tilki onun dışında ise file çorap giymişti.

3SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki'nin bu iddialı tarzı takipçileri ikiye böldü. Kimisi Tilki'yi heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.

4PHOTOSHOP İDDİASI

PHOTOSHOP' İDDİASI

Ünlü şarkıcı, son olarak siyah büstiyeri ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İnce beliyle dikkat çeken Tilki'nin fotoğrafa photoshop yaptığı iddia edilmişti.

5Aleyna klip çekiminden paylaştı Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...

Tilki, yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, fit görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.

6AÇIM AÇ

"AÇIM AÇ!"

Aleyna Tilki'nin 'Açım aç' diye bağırdığı video, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan video için binlerce olumsuz yorum yapıldı. Takipçilerinin 'Ben izlerken utandım' şeklinde yaptığı yorum dikkat çekti.

7TAKINTILI HAYRANIYLA BAŞI DERTTE

TAKINTILI HAYRANIYLA BAŞI DERTTE

21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atlayarak, evinin kapısına dayandı.

8Aleyna klip çekiminden paylaştı Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...

Ünlü şarkıcının ailesi, takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşayarak güvenliği çağırdı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

9HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR

"HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR!"

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı; "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!"

10Aleyna klip çekiminden paylaştı Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...

"Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı..."

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