• 13 Şubat 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
Aleyna klip çekiminden paylaştı! Mini bikinisi ve file çorabıyla sosyal medyayı salladı...
Genç şarkıcı Aleyna Tilki klip çekiminden bir kare paylaştı. Mini bikinisi ve yırtık file çoraplarıyla dikkat çeken Tilki sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi genç şarkıcının tarzını beğenirken kimi de eleştirdi.
• 13 Şubat 2022 - 13:23 • Son Güncelleme:
1
Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel’i İstanbul’da ağırlarken dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu.
2
Genç şarkıcı Aleyna Tilki son olarak klip çekiminden bir fotoğrafını paylaştı. Bikini tercih eden Aleyna Tilki onun dışında ise file çorap giymişti.
3
4
5
Tilki, yeni bir paylaşımda bulunarak iddiaları yalanladı. Belinin ince olduğunu kanıtlamak için elinden gelen yapan şarkıcı, fit görüntüsünü çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.
6
7
9
10