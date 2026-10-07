ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI 2026 | ÖSYM ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?

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2026 ALES/3 başvuruları başladı mı?

Evet. 2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başladı.



ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?

ALES/3 normal başvuruları 15 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.



ÖSYM ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2026-ALES/3 başvuru işlemini seçerek gerçekleştirebilecek.



ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

2026 ALES sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.



ALES/3 sınav ücreti en son ne zaman yatırılabilir?

Normal başvuru dönemi için sınav ücretinin ödenebileceği son gün 16 Ekim 2026.



ALES/3 geç başvuru ne zaman?

2026-ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olacak.



ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.



2026 ALES/3 ne zaman yapılacak?

2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.



ALES/3 saat kaçta başlayacak?

Sınav saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.



ALES/3 kaç dakika sürecek?

ALES/3 sınavı için adaylara 150 dakika süre verilecek.



ALES/3 başvurusu ÖSYM AİS'ten yapılabilir mi?

Evet. Bireysel başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.



ALES/3 başvuru yaptıktan sonra ücret yatırılmazsa ne olur?

Başvuru bilgilerinin sisteme girilmesi tek başına yeterli değil. ÖSYM kılavuzuna göre sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış kabul edilecek.