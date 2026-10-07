ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI 2026 | ÖSYM ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman?
ALES/3 başvuruları başladı mı, 2026 ALES 3 başvurusu nasıl yapılır, ÖSYM ALES başvuru ekranına nasıl girilir? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman ve sınav hangi tarihte yapılacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/3) başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından alınan ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 15 Ekim'de sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. 2026 ALES sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi. Peki, ALES/3 başvurusu nasıl yapılır, ALES başvuru ücreti nasıl yatırılır, son başvuru günü ne zaman? ALES/3 geç başvuru tarihi ve sınav tarihi ne zaman? İşte 2026 ÖSYM ALES/3 başvuru takvimi ve adayların bilmesi gereken ayrıntılar.
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ALES/3 başvuruları başladı mı, ÖSYM AİS ALES/3 başvuru ekranı açıldı mı? 2026 ALES/3 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru ücreti kaç TL? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü oturumu için başvurular başladı. ALES 3 başvurusu yapmak isteyen adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular 15 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Sınav için 1.200 TL başvuru ücreti ödenecek. Başvuru dönemini kaçıran adaylara 21 Ekim'de geç başvuru hakkı tanınacak. 2026-ALES/3 ise 29 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.
ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2026?
Evet. 2026-ALES/3 başvuruları başladı.
ÖSYM'nin güncel takvimine göre ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde başvuru işlemleri 7 Ekim saat 16.00 itibarıyla açıldı.
Akademik kariyer hedefleyen, yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmayı planlayan adaylar, başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek.
ÖSYM ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026 ALES/3 başvuruları ÖSYM üzerinden alınacak.
Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra aktif sınav başvuruları arasından 2026-ALES/3'ü seçerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru sürecinde aday bilgilerinin kontrol edilmesi, gerekli başvuru adımlarının tamamlanması ve sınav ücretinin süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.
ÖSYM kılavuzunda başvuru bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmiş olmasının tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor. Sınav ücretini başvuru süresi içerisinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış sayılıyor.
Bu nedenle adayların başvuru işleminden sonra AİS üzerinden bilgilerinin güncel durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.
ALES 3 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Evet. ÖSYM AİS üzerinde 2026-ALES/3 yeni başvuru işlemi açıldı.
Başvuru işlemleri 7 Ekim saat 16.00 itibarıyla başladı ve 15 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların ÖSYM AİS'e giriş yaptıktan sonra ALES/3 başvuru bölümünden işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
2026 ALES/3 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2026 ALES/3 başvuruları 15 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde normal başvuru işlemleri 15 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
ALES'e katılmayı planlayan adayların işlemlerini son güne bırakmadan tamamlaması gerekiyor.
2026 ALES/3 başvuru tarihleri
Başlangıç: 7 Ekim 2026
Son başvuru: 15 Ekim 2026, saat 23.59
Ücret ödeme için son gün: 16 Ekim 2026
Geç başvuru: 21 Ekim 2026
Sınav tarihi: 29 Kasım 2026
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?
2026 yılı ALES sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
ALES/3 başvurusunu tamamlayacak adayların başvuru ücretini de belirtilen süre içerisinde yatırmaları gerekiyor. Normal başvuru dönemi için ücret ödeme işlemlerinin tamamlanabileceği son gün 16 Ekim 2026 olacak.
Adayların yalnızca AİS üzerinden başvuru bilgilerini girmesinin yeterli olmadığını unutmaması gerekiyor. ÖSYM'nin kılavuzunda sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan adayların başvurularının tamamlanmamış sayılacağı belirtiliyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Normal başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylara geç başvuru imkanı da sunulacak. 2026-ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olarak belirlendi.
ÖSYM'nin ALES başvuru kılavuzuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı şekilde ödenecek. Bu nedenle sınava girmek isteyen adayların başvurularını normal başvuru dönemi olan 7-15 Ekim tarihleri arasında tamamlamaları önem taşıyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN 2026?
2026 yılının üçüncü ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav Türkiye genelinde saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'a kadar tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava katılacak adayların sınav günü ulaşım ve giriş saatlerini buna göre planlaması gerekiyor.
2026 ALES/3 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2026 ALES/3 sınavının süresi 150 dakika olacak.
Sınava girecek adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri, sınav günü ÖSYM'nin belirlediği kurallara uygun şekilde sınav merkezinde bulunmaları gerekecek.
ALES/3 BAŞVURULARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
2026 ALES/3 başvuruları başladı mı?
Evet. 2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 tarihinde başladı.
ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek?
ALES/3 normal başvuruları 15 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.
ÖSYM ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2026-ALES/3 başvuru işlemini seçerek gerçekleştirebilecek.
ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?
2026 ALES sınav ücreti 1.200 TL olarak belirlendi.
ALES/3 sınav ücreti en son ne zaman yatırılabilir?
Normal başvuru dönemi için sınav ücretinin ödenebileceği son gün 16 Ekim 2026.
ALES/3 geç başvuru ne zaman?
2026-ALES/3 geç başvuru günü 21 Ekim 2026 olacak.
ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM kılavuzuna göre geç başvuru gününde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
2026 ALES/3 ne zaman yapılacak?
2026-ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES/3 saat kaçta başlayacak?
Sınav saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
ALES/3 kaç dakika sürecek?
ALES/3 sınavı için adaylara 150 dakika süre verilecek.
ALES/3 başvurusu ÖSYM AİS'ten yapılabilir mi?
Evet. Bireysel başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
ALES/3 başvuru yaptıktan sonra ücret yatırılmazsa ne olur?
Başvuru bilgilerinin sisteme girilmesi tek başına yeterli değil. ÖSYM kılavuzuna göre sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış kabul edilecek.