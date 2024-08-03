Aldığı gramofon bozuk çıkınca sıfırdan kendisi üretmeye başladı: Şimdi Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir koleksiyonu var!
Bursa'da yaşayan Emin Altınsoy, emekli olduktan sonra küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği plakları dinleyebilmek için bir gramofon satın aldı. Aldığı gramofonun çalışmamasıyla tamir edebildiğini fark eden Altınsoy, yurt dışından aldığı gramofon parçalarıyla özel tasarım gramofonlar üretti. Türkiye'nin en eşsiz koleksiyonlarından birine sahip olan Altınsoy, unutulmaya yüz tutmuş eserleri gelecek nesillere aktarmak istediğini kaydetti.
İHA
• 03 Ağustos 2024 - 13:19 • Son Güncelleme:
İHA
• 03 Ağustos 2024 - 13:19 • Son Güncelleme: