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    SağlıkAkciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor! Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa! Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...
    HaberlerSağlık Haberleri Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor! Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa! Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...
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    Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor! Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa! Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Tam bir şifa deposu! Günde bir kaşık kahvaltıdan önce tüketilmesi öneriliyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü düşürüyor. Şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görüyor. Kemik gelişimine destek veriyor. Adet kramplarını hafifletiyor. Şeker krizini önlüyor. Şifa kaynağı keçiboynuzu faydaları saymakla bitmiyor. Akdeniz Bölgesinde yetişen keçiboynuzu vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağıdır. Özellikle çocuklar ve yaşlılar günde 1 kaşık keçiboynuzu pekmezi tüketmelidir. Keçiboynuzu hem pekmez hem de toz olarak tercih ediliyor. Lif açısından yüksek ve doğal şeker içeren keçiboynuzunun metabolizmayı hızlandırma etkisi vardır. Peki Keçiboynuzu faydaları nelerdir?

    • 09 Mayıs 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
    • 09 Mayıs 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
    1Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Vücuda etkileriyle tam bir şifa deposu olan keçiboynuzu faydaları merak ediliyor. Her mevsim güvenle tüketilebilen keçiboynuzu hem toz hem de pekmez olarak kullanabilirsiniz.

    2Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır. On binlerce vatandaş özellikle kış aylarında bu besini mutfak raflarından eksiltmiyor. Keçiboynuzu vücuda bolca protein, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineraller sağladığı gibi A, B, D ve E vitaminlerinin girmesine etki ediyor.

    3Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Peki keçiboynuzu faydaları nelerdir? Tam bir şifa deposu olan keçiboynuzu faydaları madde madde haberimizde yer alıyor.

    4KEÇİBOYNUZU FAYDALARI NELERDİR

    KEÇİBOYNUZU FAYDALARI NELERDİR?

    Keçiboynuzunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

    5Kemik gelişimini destekler

    Kemik gelişimini destekler

    Keçiboynuzu kemik gelişiminde bir numaralı besindir. Kemik oluşumu, bebeğin anne karnından başlayarak, uzun bir süre devam eder. Süreç, 20'li yaşlarda tamamlanır fakat kemik kitlesi en yüksek seviyelere 30-35 yaşlarında ulaşır. Yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme düzeni oturtulmalıdır. Günde bir kaşık keçiboynuzu tüketerek kemiklerinizin gelişiminde katkıda bulunabilirsiniz.

    6Adet kramplarını hafifletir

    Adet kramplarını hafifletir

    Adet krampları ağırlık hissi veren, sürekli bir ağrı (kasıklarda ya da iç bacaklarda da hissedilebilir). Keçiboynuzu faydaları içerisinde adet kramplarını hafifletme özelliği vardır.

    7Antioksidan içerir

    Antioksidan içerir

    Antioksidanlar, canlıların hayatta kalabilmesi ve vücut fonksiyonlarının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için elzem maddelerdir. Keçiboynuzunun içerisinde de yüksek oranda antioksidan vardır.

    8Cildi güzelleştirir

    Cildi güzelleştirir

    Kadınların yüzyıllardır ciltlerine önem verdiğini biliriz. İçerdiği yağ asitleri, cildi içten dışa besleyip nemlendirerek; cilt, saç ve tırnak sağlığı için gerekli olan A ve E vitaminlerinin emilme yeteneğini arttırır.

    9Kemikleri dinç tutar

    Kemikleri dinç tutar

    Özellikle çocukların ve yaşlıların günde 1 kaşık tüketmesi gereken keçiboynuzu kemikleri dinç tutar. Kış mevsiminde bedeni güçlendirmek ve mikroplara karşı direnci arttırmak için tüketilmesi gereken bir besindir.

    10Akciğerleri temizler

    Akciğerleri temizler

    Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

    11Dişleri beyazlatma özelliğine sahiptir

    Dişleri beyazlatma özelliğine sahiptir

    Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.

    12Aneminin tedavisinde etkilidir

    Aneminin tedavisinde etkilidir

    Keçiboynuzu içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir. Keçiboynuzunun özellikle kansızlık şikâyeti olan bebeklerde çok faydalıdır, bebeklere aç karnına verilebilir.

    13Keçiboynuzu, diyabetle savaşır

    Keçiboynuzu, diyabetle savaşır

    Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir.

    14Tatlı krizlerini önler

    Tatlı krizlerini önler

    Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir.

    15Kilo vermede etkilidir

    Kilo vermede etkilidir

    Keçiboynuzu içeriğindeki lif sayesinde tok tutar ve uzun süre açlık hissi yaratmaz.

    16KEÇİBOYNUZUNU NASIL TÜKETEBİLİRİZ

    KEÇİBOYNUZUNU NASIL TÜKETEBİLİRİZ?

    Keçiboynuzu, pekmez, toz, kür, nektar gibi birçok seçenekle tüketilebilir.

    17Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Aldığınız keçiboynuzu çok sertse, taze değilse ılık ve temiz suda bir süre bekleterek tüketebilirsiniz.

    18Akciğerleri temizliyor, diyabet ile savaşıyor Kan şekerini düşürüyor, anemi için şifa Günde bir kaşığı yetiyor, protein, fosfor, magnezyum, çinko...

    Keçiboynuzunun devamlı olarak doğal şekliyle tüketimi çok fazla önerilmemektedir. Çok daha kolay ve rahat kullanabilmeniz açısından pekmez biçiminde düzenli biçimde tüketebilirsiniz.

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