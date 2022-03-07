Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. (Sabah)