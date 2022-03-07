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MagazinAhmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti
HaberlerMagazin Haberleri Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti
• 07 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:

Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

Sıla’dan ayrıldıktan sonra mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'te bulan Ahmet Kural, yaz ayında sevgilisiyle evlenmeyi planladıklarını belirtmişti. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Ahmet Kural, yaptığı dansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

• 07 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti
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Haziran ayında yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik ile evlenecek olan Ahmet Kural'ın dans videosu sosyal medyayı salladı.

2Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Ahmet Kural'ın zaman zaman eğlenceli anları sosyal medyaya yansıyor.

3ÇILGINCA DANS ETTİLER

ÇILGINCA DANS ETTİLER

Çağla Gizem Çelik, sevgilisi Ahmet Kural ile eğlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

4Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

Çağla Gizem, sevgilisi Ahmet Kural ile yaptığı eğlenceli dansı "Saçlarını tekrar uzat canım sevgilim savuralım" başlığı ile paylaştı.

5Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

AHMET KURAL KORONAVİRÜSE YAKALANDIAhmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

6Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

7Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. (Sabah)

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