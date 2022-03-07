• 07 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
Ahmet Kural’ın çılgın dansı olay oldu! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik de eşlik etti
Sıla’dan ayrıldıktan sonra mutluluğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'te bulan Ahmet Kural, yaz ayında sevgilisiyle evlenmeyi planladıklarını belirtmişti. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Ahmet Kural, yaptığı dansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Kural’ın çılgın dansı sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Ahmet Kural, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
• 07 Mart 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
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Haziran ayında yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik ile evlenecek olan Ahmet Kural'ın dans videosu sosyal medyayı salladı.
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Ahmet Kural'ın (39) koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alan ünlü oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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"SAĞLIK DURUMUM İYİ"Daha önce 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Kural, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Karantina sürem başladı" ifadelerini kullandı. Ahmet Kural, sözlerine, "Genel sağlık durumum iyi" diye devam etti. Takipçilerinden oyuncuya, çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. (Sabah)