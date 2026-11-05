Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! 5 kişi ölü bulundu

3

BİR KADIN CESEDİ DAHA BULUNDU

Öte yandan Afyonkarahisar merkezde bir adreste de silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu.Jandarma ve emniyet güçleri, İhsaniye ilçesinde silahla vurulmuş halde cesedi bulunan 5 kişi ile kent merkezinde ölü bulunan kadınla ilgili olayların birbiriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.