Afyonkarahisar'da dehşete düşüren olay! 5 kişi ölü bulundu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan Afyonkarahisar merkezde bir adreste de bir kadının silahla vurulduğu ve ağır yaralı olduğu öğrenildi. Ekipler olayın birbirleriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen korkunç olayda iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
BİR KADIN CESEDİ DAHA BULUNDU
Öte yandan Afyonkarahisar merkezde bir adreste de silahla vurulmuş bir kadın cesedi bulundu.Jandarma ve emniyet güçleri, İhsaniye ilçesinde silahla vurulmuş halde cesedi bulunan 5 kişi ile kent merkezinde ölü bulunan kadınla ilgili olayların birbiriyle bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.