Afrika'nın tozu Antalya semalarını ele geçirdi! Görüş mesafesi düştü

Drone ile havadan yapılan çekimlerde, Konyaaltı plajında yürüyen insanlar ve pusun içine gömülmüş şehir silueti net şekilde görüldü. Görüntüler, toz bulutunun şehri nasıl sardığını ve etkisinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne serdi.