Afrika'nın tozu Antalya semalarını ele geçirdi! Görüş mesafesi düştü
Afrika ve Orta Doğu üzerinden gelen yoğun toz taşınımı Antalya semalarını kapladı. Şehrin simgeleri görünmez hale gelirken, Konyaaltı Varyantı'ndan ve havadan çekilen görüntüler, puslu manzarayı gözler önüne serdi. Meteoroloji verilerine göre, Antalya'da bugün 55 olarak ölçülen toz konsantrasyonunun önümüzdeki iki gün boyunca 50 ila 100 arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle astım ve KOAH gibi rahatsızlıkları olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.
İHA
• 26 Mart 2025 - 16:55 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Mart 2025 - 16:55 • Son Güncelleme: