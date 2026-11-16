AFAD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! KPSS şartı var mı, kaç puanla alım yapılacak?
AFAD personel alımı 2026 başvuru tarihleri ve şartları, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 20 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 13 uzman yardımcısı ve 7 denetçi yardımcısı istihdam edilecek. Başvuru sürecine ilişkin KPSS puan şartı, yaş sınırı, mezuniyet kriterleri ve sınav takvimi de netleşti. Adaylar, AFAD personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını, hangi bölümlerden mezun olanların başvurabileceğini ve işlemlerin nereden yapılacağını araştırıyor. Peki, AFAD 2026 personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? AFAD personel alımı KPSS şartı kaç puan? Kimler başvurabilir, yaş sınırı kaç? İşte AFAD 20 personel alımı başvuru ekranı, kadro dağılımı ve başvuru şartları...
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AFAD personel alımı başvuru ekranı ve 2026 yılı personel alım şartları, 16 Kasım Pazartesi günü yayımlanan ilanların ardından yoğun ilgi görüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kamu personeli olmak isteyen adaylara yönelik iki ayrı giriş sınavı düzenleyecek. Kurumun merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere açılan 20 kadro için başvurular kasım ayında alınacak. Uzman yardımcılığı ve denetçi yardımcılığı kadrolarında KPSS puanı, mezuniyet bölümü ve diğer başvuru şartları farklılık gösteriyor. Adayların belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekiyor. Peki, AFAD personel alımı başvuruları başladı mı, son gün ne zaman? AFAD kaç personel alacak? KPSS 70 puanla AFAD'a başvuru yapılabilir mi? AFAD personel alımı için hangi üniversite bölümlerinden mezun olmak gerekiyor? İşte 2026 AFAD personel alımı ilanı, başvuru takvimi, KPSS ve yaş şartları ile sınav tarihleri...
AFAD 20 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 20 kişilik alım gerçekleştirecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı giriş sınavı ilanına göre personel alımı, genel idare hizmetleri sınıfındaki uzman yardımcılığı ve denetçi yardımcılığı kadrolarında yapılacak.
Alım kapsamında 13 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı ile 7 Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı görevlendirilecek.
Adayların belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları ve sözlü giriş sınavında başarılı olmaları gerekecek.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
AFAD personel alımı için başvuru takvimi belli oldu. Adaylar, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvuru süreci 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.
Başvuru başlangıç tarihi: 23 Kasım 2026
Başvuru başlangıç saati: 10.00
Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2026
Son başvuru saati: 17.00
Başvuru adresi: kariyerkapisi.gov.tr
Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak. Şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
AFAD personel alımı başvuruları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu üzerinden yapılacak.
Adaylar, e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili AFAD personel alımı ilanını seçerek başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Başvuru sırasında mezuniyet, KPSS ve gerekli diğer bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor. Sistem üzerinden otomatik olarak görüntülenemeyen veya eksik olan belgelerin başvuru ekranına yüklenmesi istenebilecek.
Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından adayların Kariyer Kapısı'ndaki başvuru durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
AFAD tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına göre adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar aranacak.
Başvuru için belirlenen temel şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İlgili kadro için belirlenen lisans programlarından mezun olmak.
1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak.
2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde istenen asgari puanı almış olmak.
Erkek adaylar için askerlikle ilgili başvuru şartlarını karşılamak.
Görevin sürekli yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
İlanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.
Uzman yardımcılığı ve denetçi yardımcılığı kadrolarının KPSS ve mezuniyet koşulları birbirinden farklı olacak.
AFAD PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?
AFAD'ın 2026 yılı personel alımında KPSS puan şartı başvuru yapılacak kadroya göre değişiyor.
Uzman yardımcılığı: Adayların 2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması gerekiyor.
Denetçi yardımcılığı: İlgili KPSS puan türünden en az 80 puan alma şartı aranıyor.
Uzman yardımcılığına başvuracak adayların ayrıca yabancı dil puanı koşulunu sağlaması gerekiyor.
AFAD HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?
AFAD'ın yayımladığı ilan kapsamında toplam 20 kişilik kontenjan iki ayrı kadroya dağıtıldı.
13 uzman yardımcısı alınacak:
İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi gibi ilgili bölümlerden 10 kişi.
Hukuk fakültesi mezunlarından 3 kişi.
7 denetçi yardımcısı alınacak:
İktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve çalışma ekonomisi gibi ilgili bölümlerden 4 kişi.
Bilgisayar, yazılım, endüstri ve matematik mühendisliği bölümlerinden 3 kişi.
Adayların başvuru yapacakları kontenjan grubuna ilişkin mezuniyet ve KPSS puan türü koşullarını dikkatle incelemeleri gerekiyor.
AFAD PERSONEL ALIMINDA YDS ŞARTI VAR MI?
AFAD uzman yardımcılığı kadrosuna başvuracak adaylar için yabancı dil şartı bulunuyor.
Adayların İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden 23 Kasım 2024 tarihinden sonra açıklanan YDS ya da e-YDS sonuçlarından en az 70 puan almış olması gerekiyor.
ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanlar da ilan şartları doğrultusunda değerlendirilebilecek.
Denetçi yardımcılığı alımında ise uzman yardımcılığından farklı olarak yabancı dil puanı şartı belirtilmiyor.
AFAD PERSONEL ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AFAD personel alımı kapsamında başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun adaylar sözlü giriş sınavına davet edilecek.
KPSS puan sıralamasına göre her kontenjan grubunda ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sınav takvimi ise şöyle:
Denetçi yardımcılığı sözlü sınavı: 19-20 Ocak 2027
Uzman yardımcılığı sözlü sınavı: 26-28 Ocak 2027
Sözlü sınavlar, AFAD Başkanlığının Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.
AFAD PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
AFAD personel alımı sınav sonuçları, kurumun resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar, sınav ve başvuru sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de takip edebilecek.
Sözlü sınav değerlendirmelerinde başarılı sayılmak için belirlenen asgari puan şartlarının karşılanması gerekecek. Başarılı adaylar puan sıralamasına göre değerlendirilerek asıl ve yedek listeler oluşturulacak.