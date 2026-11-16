AFAD PERSONEL ALIMI YAPACAK: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu! KPSS şartı var mı, kaç puanla alım yapılacak?

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AFAD tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına göre adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar aranacak.



Başvuru için belirlenen temel şartlar şöyle:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İlgili kadro için belirlenen lisans programlarından mezun olmak.

1 Ocak 2027 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak.

2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde istenen asgari puanı almış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgili başvuru şartlarını karşılamak.

Görevin sürekli yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

İlanda belirtilen diğer özel şartları taşımak.

Uzman yardımcılığı ve denetçi yardımcılığı kadrolarının KPSS ve mezuniyet koşulları birbirinden farklı olacak.