Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı! Kanlı planı GBT bozdu
İstanbul Adalet Sarayı’ndaki saldırının detayları ortaya çıktı. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıya benzer bir saldırı hedefleyen DHKP/C’li teröristler, adliye kapısında GBT kontrolü yapan polisleri görünce panikledi. Kadın terörist polislere bibergazı sıktı, erkek terörist ateş açtı. Çıkan çatışmada öldürülen teröristler içeri girmeyi başarsaydı Pınar Birkoç’un ablasını kaçıracaktı.
• 08 Şubat 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2024 - 07:52 • Son Güncelleme: