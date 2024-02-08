Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı! Kanlı planı GBT bozdu

Bazı polisler de adliyenin önünde ve meydanda yaya olarak devriye attı. Teröristlerin adliyeye girmeye çalıştıkları D Kapısı önünde ise akrep denilen zırhlı araç ve özel harekât polisleri bekledi. Adliye meydanında da TOMA ile çok sayıda polis güvenliği sağladı.