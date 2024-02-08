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Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı! Kanlı planı GBT bozdu

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki saldırının detayları ortaya çıktı. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıya benzer bir saldırı hedefleyen DHKP/C’li teröristler, adliye kapısında GBT kontrolü yapan polisleri görünce panikledi. Kadın terörist polislere bibergazı sıktı, erkek terörist ateş açtı. Çıkan çatışmada öldürülen teröristler içeri girmeyi başarsaydı Pınar Birkoç’un ablasını kaçıracaktı.

• 08 Şubat 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
• 08 Şubat 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
1Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

İstanbul Adalet Sarayı’nda 3’ü polis 6 kişinin yaralandığı ve Dilfiraz Karataş’ın hayatını kaybettiği saldırının şifreleri çözülmeye başladı.

2METROBÜSLE GELDİLER

METROBÜSLE GELDİLER

Öldürülen DHKP/C’li teröristler Emrah Yayla (43) ve Pınar Birkoç (23) adliyeye metrobüsle geldi. Çağlayan Durağı’nda inip üstgeçitten İstanbul Adalet Sarayı’nın olduğu tarafa geçtiklerinde karşılarında polisleri buldular.

3Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Polis ekipleri burada GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapıyordu. Polisler ikisinin de tedirgin hareketlerinden şüphelendi.

4Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

İlk durdurulan Pınar Birkoç oldu. Pınar Birkoç kim olduğu az sonra ortaya çıkacağı için panikledi.

5BİBERGAZI SIKTI

BİBERGAZI SIKTI

Çantasında taşıdığı bibergazını polislere sıktı ve kaçmaya başladı. Emrah Yayla ise tabancasını çekip ateş açmaya başladı. Bir polis memuru ile yoldan geçen Dilfiraz Karataş kurşunların hedefi oldu.

6Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Peş peşe silah sesleri yükselince adliyenin girişinde bekleyen polisler teyakkuza geçti. Vatandaşlar panikle kaçmaya başladı.

7Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Emrah Yayla bu karmaşa sırasında vatandaşların da giriş yaptığı C Kapısı önündeki polis noktasına ateş açtı.

8KAHRAMAN ESKİ ÖZEL HAREKÂTÇI

KAHRAMAN ESKİ ÖZEL HAREKÂTÇI

Burada 2 polis ile 3 vatandaş yaralandı. Ancak vurulan polislerden biri eski bir özel harekâtçıydı. Dizinden yaralı olmasına rağmen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’la çatışmaya girdi.

9Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Birkaç metre mesafeden karşılıklı tabancalar ateşlendi. Polis memuru ilk olarak Emrah Yayla’yı ardından da Pınar Birkoç’u etkisiz hale getirdi.

10DEVREYE JAMMER GİRDİ

DEVREYE JAMMER GİRDİ

Teröristlerin üzerinde ya da Birkoç’un çansında patlayıcı olma ihtimaline karşı jammer kurulup bölgedeki telefonların iletişimi kesildi. Bomba uzmanı polisler devreye girdi.

11Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Teröristlerin üzerinden patlayıcı madde çıkmadı. Çantadan örgüt flaması, çok sayıda mermi ve plastik kelepçeler çıktı. Yaralı siviller Azimet Horus, Cengiz Altekin ve Dilfiraz Karataş hastaneye kaldırıldı. Karataş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

12HEDEFTE HÂKİM VE SAVCILAR VARDI

HEDEFTE HÂKİM VE SAVCILAR VARDI

Emrah Yayla 2007 yılında Adana’da 11 kilogram patlayıcının ele geçirildiği DHKP/C operasyonuyla ilgili davada 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce 5 kez cezaevine girmişti.

13Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

19 Şubat 2021’de tahliye edildi. Pınar Birkoç ise defalarca tutuklanmış, cezaevine girip çıkmıştı. Ablası Necmiye Birkoç terör örgütü üyeliği suçundan yargılanıyordu. Saldırının gerçekleştiği 6 Şubat’ta İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşması vardı.

14ABLAYI KAÇIRACAKLARDI

ABLAYI KAÇIRACAKLARDI

Adalet Sarayı’nda, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine benzer bir eylem planlayan teröristler içeri girmeyi başarmaları halinde savcı ya da hâkimlerden birini rehin alacaklardı. Abla Necmiye Birkoç’u da adliyeden kaçıracaklardı. Saldırıyla ilgili 90 kişi gözaltına alındı.

15ADLİYEYE KORUMA

ADLİYEYE KORUMA

Terör saldırının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Metrobüsün Çağlayan Durağı üstgeçidinden adliyeye giriş yapılan alanda, metrobüsten saldırının gerçekleştirildiği meydana giden E-5 yan yolda, saldırının gerçekleştiği adliyenin önündeki meydan ve polis kulübesinin bulunduğu meydandan adliyeye giriş yapılan kapıda görev yapan polisler kimlik kontrolü yaptı.

16Adliye saldırısının şifreleri ortaya çıktı Kanlı planı GBT bozdu

Bazı polisler de adliyenin önünde ve meydanda yaya olarak devriye attı. Teröristlerin adliyeye girmeye çalıştıkları D Kapısı önünde ise akrep denilen zırhlı araç ve özel harekât polisleri bekledi. Adliye meydanında da TOMA ile çok sayıda polis güvenliği sağladı.