Acılı aile dava için Bolu'da ev kiraladı: Eniştem 78 gün dayanabildi

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Son güne kadar davanın takipçisi olacaklarını bildiren Sağsöz, "Biz burada ev kiraladık. Ben, yeğenlerimle birlikte, ablamın iki oğlu daha var. Onlar şu anda içerideler. Onlarla birlikte ev kiraladık. Sonuna kadar bekleyeceğiz mecbur. Ablamı uzun zamandır görmemiştim, Alanya'daydı. Yeğenim de zaten Almanya'daydı. Birbirimize de hasrettik. Birbirimizi görmüyorduk. Belki telefonlarla görüşüyorduk o kadar, hasrettik yani. Zaten bir bacı, bir kardeştik. Bir ablam vardı, şimdi ablam da yok. Bir dalım da yok. İnsan bir kardeşinin olmasını istemez mi? Her şeyin derdine deva. Şu anda ben yalnızım. Sağ olsun yeğenlerim var. Yeğenlerimle artık avunuyorum. Onlarla birlikte artık bu mücadelemizi devam ettiriyoruz. Nereye kadar gidebilirsek" ifadelerini kullandı.