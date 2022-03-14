Acıların kadını Bergen'in doktorundan açıklama: Gözünün içine kadar yanıktı!
Ekim 1982'de yüzüne kezzap atılan ve boşandığı eşi Halis Serbest tarafından Ağustos 1989'da kurşunlanarak öldürülen, 'Acıların kadını' lakaplı Bergen'in hayatı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu film ile beyazperdeye taşındı. Bir döneme damga vuran şarkıcının gözünü kaybetmesine neden olan olaydan sonra tedavisini gerçekleştiren doktor, 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınında konuştu.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bugün, Bergen’in doktoru Onur Erol'ın açıklamalar damga vurdu. Erol, ünlü şarkıcının kendisine tedaviye geldiğindeki hali ve Bergen’in psikolojisi hakkında önemli bilgiler verdi.
"YANIK BÖLGESİNİ ZIMPARALADIM"
Canlı yayında "Bergen gelecekten hâlâ ümidini kesmemişti. Gözünün içine kadar yanıktı. Kabarmaları yüzünden vücudunu zımparaladım. Eksik olan deriler vücudunun başka yerinden alınan derilerle kaplandı. Tedavisine bel bağlayan bir hastaydı, şımarık olmayan bir kadındı. Hayata bağlılığını sanata bağlılığını büyük bir dirayetle yerine getirdi, Bergen de bu vardı" ifadeleri dikkat çekti.
"GÖZ YUVASI YAPTIM"
Onur Erol, "Bergen yüzünün yanık yerlerini makyajla kapatıp, sahnelere çıktı ve tekrar sanatını icra etti. Bu çok önemli bir şeydir. Tedavi durmadan iki yıl boyunca sürdü. Kezzap yanığı en kötü yanıktır. Göz yuvası yaptım. Protez göz konulması için ama vakti olmadı" şeklinde konuştu.
KEZZAPLI SALDIRI
31 Ekim 1982 gecesi İzmir Alsancak’ta bir pavyonun kapısında Bergen, annesiyle birlikte bir taksiye binmek üzereyken, kiralık saldırgan şarkıcının üzerine bir kova kezzap atmıştı. Şarkıcı, bu olayda ağır biçimde yaralandı. Dönemin meşhur estetik cerrahı Onur Erol, Bergen'e gönüllü olarak yardım etti.
'Acıların Kadını' albümüyle satış rekoru kıran arabesk sanatçısı, sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmaya, bazen de güneş gözlüğü takmaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Adana Pozantı'da boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürülmüştü.
İKİ REKOR KIRDI
Bergen, şimdilerde kendi adını taşıyan, 'Tüm zamanların en iyi biyografi filmi' ve 'Tüm zamanların en yüksek drama filmi' açılışına imza atan yapımla gündemde. Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu Bergen filminde, sanatçının şarkılarını, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah seslendirdi.