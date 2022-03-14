Acıların kadını Bergen'in doktorundan açıklama: Gözünün içine kadar yanıktı!

"BERGEN ÇOK KÖTÜ BİR DURUMDAYDI"

Prof. Dr. Onur Erol, "Böyle şeylerin tedavisi çok zordur. 40 sene geçti üzerinden. Tedavisini ben üstlendim, iyiliğimi yaptım ve unuttum. Çok kötü bir durumdaydı. Benden yardım istedi, o zamanki şartlarda ben de elimden geleni yaptım" dedi.