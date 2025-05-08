9 yıllık mühendislik kariyerini tek kalemde sildi! Gözünü yükseklere dikti, 'yapabilirsin' dediler
Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu Neslihan Yılmaz (34), 9 yıllık mühendislik kariyerinin ardından kule vinç operatörü oldu. İzmir ve Manisa'daki şantiyelerde görev yapan Yılmaz, yükseklik korkusu olmayan herkesin bu işi cinsiyet ayrımı olmadan yapabileceğini söyledi. Rizeli olan ve yaklaşık 2 yıldır İzmir ile Manisa'daki çeşitli şantiyelerde kule vinç operatörü olarak görev yapan Yılmaz, inşaat sahasında görevliyken vinç operatörleriyle tanıştığını ve merak ettiği için birkaç kez kuleye çıktığını belirterek, "Vinçteki operatör arkadaşlar beni cesaretlendirdi. 'Yapabilirsin' dediler. Ben de araştırma yaptım, eğitim aldım, ardından gerekli sertifikayı tamamlayarak işe başladım.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 08 Mayıs 2025 - 10:41 • Son Güncelleme:
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-
• 08 Mayıs 2025 - 10:41 • Son Güncelleme: