9 yıllık mühendislik kariyerini tek kalemde sildi! Gözünü yükseklere dikti, 'yapabilirsin' dediler

Sahada çalıştığı dönemlerde kule vinçlere ilgi duyan Yılmaz, bu ilgisini mesleğe dönüştürdü. Rizeli olan ve yaklaşık 2 yıldır İzmir ile Manisa'daki çeşitli şantiyelerde kule vinç operatörü olarak görev yapan Yılmaz, inşaat sahasında görevliyken vinç operatörleriyle tanıştığını ve merak ettiği için birkaç kez kuleye çıktığını belirterek, "Vinçteki operatör arkadaşlar beni cesaretlendirdi. 'Yapabilirsin' dediler.