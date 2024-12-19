84 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak!
Eskişehir’de 3 yıl önce eşini kaybeden Parkinson hastası Ahmet Yetim (84), yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede elleriyle yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor. Yüzde 90 görme engelli oğlu Şükrü Yetim (39) ile yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Ahmet Yetim, "Benim 5 çocuğum var, 3 oğlan 2 kız. En küçük oğlum Şükrü ile birlikte yaşıyoruz. Hayatın zorlukları var" dedi.
• 19 Aralık 2024 - 13:17 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2024 - 13:17 • Son Güncelleme: