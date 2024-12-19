84 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak!

"O yüzden dolayı bakkala gitmesinden tutun da evde soba yakması ve bir çay doldurup, içmesi bile insana eziyet oluyor. Tabii evde alışageldik olduğu için bir şeyin yerini ezberlersem o zaman bir şeyler yapabiliyorum. Ezberleyemezsem ya da onun yeri değişirse bulamadığım için üzülüyorum" dedi. (DHA)