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Gündem84 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak!
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84 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak!

Eskişehir’de 3 yıl önce eşini kaybeden Parkinson hastası Ahmet Yetim (84), yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede elleriyle yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor. Yüzde 90 görme engelli oğlu Şükrü Yetim (39) ile yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Ahmet Yetim, "Benim 5 çocuğum var, 3 oğlan 2 kız. En küçük oğlum Şükrü ile birlikte yaşıyoruz. Hayatın zorlukları var" dedi.

• 19 Aralık 2024 - 13:17 • Son Güncelleme:
• 19 Aralık 2024 - 13:17 • Son Güncelleme:
184 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Ahmet Yetim (84), 2021 yılında eşi Süreyya Yetim'i kaybetti. Ahmet Yetim, eşi öldükten sonra 'optik atrofi' hasarı nedeniyle görme yetisini kaybeden ve yüzde 90 engeli bulunan en küçük çocuğu, metal teknisyeni oğlu Şükrü Yetim (39) ile maddi zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışıyor.

284 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak

İlerleyen yaşı ve Parkinson hastalığı nedeniyle çalışamayan Yetim, devletin ödediği yaşlılık maaşına ek olarak evinde kurduğu atölyede yaptığı maket evleri satarak geçimini sağlıyor.

3MAKET UĞRAŞ OLUYOR, FAZLA DÜŞÜNCELERE DALMIYORSUN

'MAKET UĞRAŞ OLUYOR, FAZLA DÜŞÜNCELERE DALMIYORSUN'

Evinin mutfağını çevirdiği atölyede ev maketleri yaptığını ifade eden Ahmet Yetim, "Atölyemde maket ev yapıyorum. Gerektiği zamanlarda da odun kesiyorum. Yaptığım maketleri satışa çıkarıyorum, kendimi avutuyorum. Maket ev yapmak bir yandan da uğraş oluyor, fazla derin düşüncelere dalmıyorsun. Akşam rahat bir şekilde uykuya dalabiliyorsun. Allah'a şükür bugüne kadar hiç yorulmadım, işlerimi zevkle yapıyorum. Devlet büyüklerim mecbur değillerdir ama yardımcı olmalarını isterim. Yaşlılık maaşının yanı sıra ev maketleriyle geçiniyoruz" dedi.

4HERHALDE ANNESİNE ÜZÜLEREK BÖYLE OLDU

'HERHALDE ANNESİNE ÜZÜLEREK BÖYLE OLDU'

Oğlunun yüzde 90 görme engelli olduğunu anlatan Ahmet Yetim, "Nasıl oldu, bilmiyorum ama bir akşam, 'Gözlerim görmüyor' dedi. Acile götürdük. Acilde damla verdiler, gözler açıldı. Aradan 7-8 ay geçti, otururken bana, 'Baba, lambaları sen mi söndürdün' dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Işıkların yanmadığını söyleyince bir ambulans çağırdım.

584 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak

"Yaklaşık 4-5 gün komada kaldı. Yüzde 72 görmüyordu, şimdi yüzde 90'mış. Eşim 2021 yılında rahmetli oldu. Herhalde ona üzülerek böyle oldu. Benim 5 çocuğum var, 3 oğlan, 2 kız. En küçük oğlum Şükrü ile birlikte yaşıyoruz. O bana, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum, birlikte uğraşıyoruz. Bir evde hanımının olmamasıyla alışagelmediğin şeylerle karşılaşıyorsun."

684 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak

"Bulaşık yıkıyorsun, çay istediğinde çay yapıyorsun. Çay yapana kadar zaten iş daha da gidiyor, anca bir bardak içebiliyorsun. Bunlar zor, hayatın zorlukları var. Süpürge, çamaşır yıkama zorluyor" diye konuştu.

7HER ŞEYİM DURMUŞ DURUMDA

'HER ŞEYİM DURMUŞ DURUMDA'

Şükrü Yetim ise görme yetisini kaybetmesinin ardından çalışamadığını belirterek, "Gözlerimi kaybetmem üzerine iş hayatım, her şeyim durmuş durumda. Şu an durumumuz bariz bir şekilde belli."

884 yaşında yaptığı maketlerin tek bir sebebi var: Görme engelli oğlunun geçimini sağlamak

"O yüzden dolayı bakkala gitmesinden tutun da evde soba yakması ve bir çay doldurup, içmesi bile insana eziyet oluyor. Tabii evde alışageldik olduğu için bir şeyin yerini ezberlersem o zaman bir şeyler yapabiliyorum. Ezberleyemezsem ya da onun yeri değişirse bulamadığım için üzülüyorum" dedi. (DHA)