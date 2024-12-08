7 yaşındaki Asaf’ın tedavisi için valilik onaylı kampanya

‘BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR UMUT’

Sosyal medya (www.instagram.com/asafinadimlari) ve valilik onaylı IBAN üzerinden (TR84 0006 2001 2350 0006 6318 11) destek beklediklerini belirten Kübra Diler, oğlunun sağlıklı olarak dünyaya geldiğini belirterek, “Yürümeye ve emeklemeye başladığı dönemde bazı sorunlar olduğunu tespit ettik. Farklı doktorlara danıştık. Birkaç yıl süren araştırmalar sonucunda 4 yaşında DMD tanısı konuldu. Bu ilerleyici ve genetik bir kas hastalığı. Maalesef yakın bir zamana kadar hastalığın tedavisi yoktu. Biz de derin bir yas ve hüzünle birlikte çocuğumuzu çeşitli fizik tedavilere götürerek kaslarını korumaya çalıştık. 2023 yılının haziran ayında bu tanıda kullanılan bir gen tedavisi ilacı, FDA tarafından onay aldı. Bu bizim için büyük bir umut ancak tedavinin maliyeti 2,9 milyon dolar. İlacın onay aldığını öğrendiğimiz anda hiç düşünmeden Dubai’ye gidip Asaf’ın bu tedaviye uygun olup olmadığını öğrenmek istedik. Orada bir kan tahlili yapıldı ve bu tahlil sonucuna göre Asaf’ın tedaviye uygun olduğunu öğrendik. Eğer ilacını alabilirse tedaviye ulaşabilirse şu anda olduğu gibi sağlıklı çocuk olarak hayatına devam edebilecek” diye konuştu.