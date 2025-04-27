6 kadınla aynı anda sevgili oldu! Evlilik vaadiyle 12 milyon TL vurgun yaptı

1 MİLYON 250 BİN LİRAYI GERİ ALAMAYINCA, DİĞER KADINLARA ULAŞTI





Uğur T. tarafından 1 milyon 200 bin lira dolandırılan, eşinden 4 yıl önce ayrılan 2 çocuk annesi finans uzmanı Ş.C.S. ise şunları söyledi:



“Instagram profilinde ben kızlarının resimlerini gördüm. Çünkü o da boşanmış, 2 çocuğu var. Kızlarının profilini görünce, bir baba olduğunu görünce, çocuklarım olduğu için asıl oradan güvenmeye başladım. Yanımda çoğu zaman kızlarıyla da konuşuyordu. O da bana bir güven verdi. Sonraki süreçlerde kızlar için benden para istedi. Yeri geldi çok yakın arkadaşına borcu olduğunu, bu ulaştığım bayanlardan birine borcu olduğunu iletti. Bunun dışında blokede parası olduğunu iletti. Bunun için para istedi. Bu borç-alacak ilişkisi 1-2 ay sonrasında başlamaya başladı. Ben de önce ufak miktarlarda borç vermeye başladım kendisine. Biz 2024 Ocak’ta tanıştık. İlk başlarda aldığında mesela 200 bin alıyor, işte 50’sini veriyor. Toplamda verdiğim hariç, 210 bin lira gibi bir rakam bana geri vermişti. Yollamıştı aslında. İlk başta bu yüzden tabii ki ben güvendim. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Belli bir miktar verdikten sonra sıkıştım. Çünkü bunlar hep kredi veya kartlardan çekerek veya elden borç verme şeklindeydi. Herhangi bir kendi birikimim yoktu ama bunları ödeyeceğini taahhüt etti bana. Hesabındaki blokenin kalkacağını veya en kötü ihtimal aracını satacağını söyledi. Fakat bütün bunların aslında bir kurmaca olduğunu fark ettim. Sonraki süreçte de dava açtım. Fakat dava açarken de daha önce kız arkadaşı olduğunu bildiğim B.Ç.’ye ulaştım. Sonrasında G.T. için benden borç istedi. G.T.’ye ulaştım. Hepsine sosyal medya üzerinden ulaştım. G.T.’yi de çok yüklü miktarda dolandırdığını öğrendim. Onunla beraber birbirimize tanık olarak dava sürecine girdik. B.Ç. de bize tanıklık etti. Aslında hepimizle aynı anda ilişki sürmüş. Yani bütün bayanlar aynı anda var ama hiç kimsenin birbirinden aslında haberi yok. Çünkü herkese aynı yalanları söylüyor. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ üzerinden davamı açtım. Adli kontrol şartıyla şu anda serbest bırakıldı. Bütün bankalarda şu an icra durumundayım, maaşıma kesinti geldi. Evim ve arabam olmadığı için, icra dosyalarım sadece maaş kesintisi üzerinden ilerliyor. Çok büyük maddi sıkıntı çekiyorum.”