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Magazin52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan botoks itirafı...
HaberlerMagazin Haberleri 52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan botoks itirafı...
• 11 Mart 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:

52 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan botoks itirafı...

Mide küçültme ameliyatı sonrası verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüşen Yeşim Ceren Bozoğlu yüzüne birçok uygulama yaptırdığını itiraf etti. 52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu ayrıca "Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" dedi.

• 11 Mart 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:
152 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlundan botoks itirafı...
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110 kilodan 58 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu adeta başka birine döndü. Mide küçültme ameliyatı sonrası cesur pozlarıyla adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, "48 yaşındayım. Geçenlerde sarışın halimle Aleyna Tilki'ye benzetilmişim. Kız 18-19 yaşında, doğursaydım onun yaşında çocuğum olurdu" dedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuştu.

2ESTETİK İTİRAFI

ESTETİK İTİRAFI

Yüzüne birçok uygulama yaptırdığını ifade eden Bozoğlu, "Oyunculuğumu etkilemeyecek şekilde uygulama yaptırırım tabii. 25'lik genç kızlar yaptırıyor, benim neyim eksik?" diyerek kahkaha attı.

3BABAM BİLE FİLTRE KULLANIYOR

"BABAM BİLE FİLTRE KULLANIYOR"

İnsanların güzel ve bakımlı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden oyuncu, "Ev hanımları bizden daha bakımlı. Herkes kendini nasıl mutlu hissediyorsa onu yapmalı bence. Instagram'da filtre kullanmayan var mı, babam bile kullanıyor. Bizler kullanınca niye olay olsun?" şeklinde konuştu.

452 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlundan botoks itirafı...

2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'O Hayat Benim' dizisindeki 'Nuran' rolü için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu şunları söylemişti:

552 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlundan botoks itirafı...

"Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz."

652 kilo vermişti Yeşim Ceren Bozoğlundan botoks itirafı...

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