50 bin TL para kazanmak için gitti, 150 bin TL'den oldu

2 tane mesaj geldi, ben de normal ceza sandım. Ceza makbuzum gelmedi, e-devlete girince 150 bin 600 TL olarak gördüm. İnanmak istemedim, şaşırdım. Ben cezayı 15 bin olarak okudum, arkadaşımın uyarmasıyla 150 bin olduğunu fark ettim.