41 yıllık firar Türkiye'de son buldu! Kırmızı bültenle aranıyordu, yüzündeki yara izi yakayı ele verdi

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Olayın üzerinden geçen 41 yılın ardından dosyayı raftan tekrar indiren Alman polisi, Gezginci için kırmızı bülten çıkartı. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanan Gezginci’nin Türkiye’de olabileceği tespit edildi.



Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmada Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar yapıldı.