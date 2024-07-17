300 bin dolar değerinde takı çaldılar: Hırsızlık anı kamerada
Kadıköy'de 4 şüpheli bir mücevher dükkanına girerek yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta takı seti çalıp kaçtı. Polis başlattığı operasyonda şüphelilerden üçünü hemen, firari şüpheli N.Ç.'yi ise kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 17 Temmuz 2024 - 12:50 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 17 Temmuz 2024 - 12:50 • Son Güncelleme: