300 bin dolar değerinde takı çaldılar: Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlığı kısa sürede gerçekleştiren şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheliler M.K. (34), O.Ş. (22) ve S.G.'yi (30) gözaltına aldı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş.’nin işlediği suçlardan 15 yıl 5 ay, S.G.’nin ise 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi. 3 Şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.