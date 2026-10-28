28-29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Çarşamba-Perşembe otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray toplu taşıma bedava mı?

10



İETT'nin açıklamasında ücretsiz seyahat için kişiselleştirilmiş İstanbulkart şartına dikkat çekiliyor. Bu nedenle belediyeye bağlı ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuktan yararlanmak isteyen vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanmaları gerekiyor.



Marmaray ve Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki Bakanlık hatlarında ise uygulama doğrudan 29 Ekim günü ücretsiz ulaşım şeklinde yürütülecek.



28 EKİM'DE MARMARAY, METRO VE OTOBÜSLER BEDAVA MI?



Hayır. 28 Ekim Çarşamba günü için 29 Ekim'deki gibi genel bir ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor.



28 Ekim'in saat 13.00 itibarıyla resmi tatil kapsamına girmesi ulaşım araçlarının da o saatten sonra otomatik olarak ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Ücretsiz ulaşım kararlarında tarih ayrıca belirtiliyor ve 2026 yılı için yayımlanan kararda 29 Ekim Perşembe günü esas alınıyor.



29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?



Ücretsiz ulaşım uygulaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü boyunca geçerli olacak.



İETT ve belediyeye bağlı ulaşım araçlarında sefer saatleri ilgili işletmelerin bayram günü tarifesine göre devam edecek. İETT otobüslerinin 29 Ekim günü cumartesi tarifesine göre çalışacağı açıklandı.



Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ücretsiz ulaşım kararı 29 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.



29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ



29 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca İstanbul'la sınırlı değil.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:



İstanbul'da: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı,



Ankara'da: Başkentray,



İzmir'de: İZBAN,



29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.