28-29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Çarşamba-Perşembe otobüs, metro, metrobüs, vapur, İETT, Marmaray toplu taşıma bedava mı?
28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim otobüsler bedava mı, İETT ücretsiz mi, metro ve metrobüs ücretsiz olacak mı, vapurlar ücretli mi, Marmaray 29 Ekim’de bedava mı? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle toplu ulaşımı kullanacak milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtını araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı tatili saat 13.00 itibarıyla başlarken 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmi tatil uygulanacak. İstanbul’da İETT, metrobüs, metro ve bazı deniz ulaşım araçlarında 29 Ekim’de kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz ulaşım sağlanacak. Marmaray da Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek. Peki 28 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray bedava mı? İşte 28-29 Ekim 2026 ücretsiz toplu taşıma uygulamasının ayrıntıları...
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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü nedeniyle 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar özellikle 29 Ekim İETT ücretsiz mi, metrobüs bedava mı, İstanbul metrosu ücretsiz mi, vapurlar ücretsiz olacak mı ve Marmaray 29 Ekim’de ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.
2026 yılı için yapılan resmi açıklamalara göre ücretsiz ulaşım uygulamasının ana günü 29 Ekim Perşembe olacak. İstanbul'da İETT'nin duyurusuyla kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz seyahat edebilecek. İETT otobüslerinin ise bayram günü cumartesi sefer tarifesine göre çalışması planlanıyor.
Marmaray için de ücretsiz ulaşım kararı kesinleşti. 23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray'ın yanı sıra Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.
28 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
28 Ekim 2026 Çarşamba günü için genel bir ücretsiz toplu taşıma uygulaması bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00 itibarıyla başlasa da bu durum toplu taşımanın otomatik olarak ücretsiz olması anlamına gelmiyor.
23 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım kararı yalnızca 29 Ekim 2026 Perşembe gününü kapsıyor. Dolayısıyla Marmaray ve Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen diğer raylı sistemlerde 28 Ekim günü normal ücret tarifesi uygulanacak.
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. 29 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul'da birçok toplu taşıma aracında ücretsiz ulaşım uygulanacak.
İETT tarafından yapılan güncel açıklamaya göre vatandaşlar kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz seyahat edebilecek.
Bunun yanında Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlığa bağlı bazı raylı sistemler de 29 Ekim boyunca ücretsiz kullanılabilecek.
29 EKİM İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. 29 Ekim Perşembe günü İETT otobüslerinde kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek.
İETT'nin 27 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre otobüs seferleri 29 Ekim günü cumartesi tarifesine göre gerçekleştirilecek.
Ancak ücretsiz ulaşım uygulamasının bazı özel hatlarda geçerli olmayacağı duyuruldu.
Bu kapsamda Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatları ücretsiz ulaşım kapsamının dışında tutuldu.
29 EKİM METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbulkart entegrasyonuna dahil belediye toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanıyor. Bu kapsamda metrobüs seferlerinden de kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanılarak ücretsiz yararlanılması bekleniyor.
Ücretsiz seyahat hakkından yararlanmak için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmiş olması önem taşıyor.
29 EKİM METRO ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da belediyeye bağlı metro hatlarında Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz ulaşım uygulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milli bayramlardaki ücretsiz ulaşım uygulaması İstanbulkart entegrasyonundaki metro ve raylı sistemleri kapsıyor.
Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda ücretsiz olacak.
29 EKİM MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. Marmaray, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz olacak.
23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca ücret alınmayacak.
Dolayısıyla Halkalı-Gebze Marmaray hattını kullanacak vatandaşlar bayram günü ücretsiz seyahat edebilecek. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması 28 Ekim Çarşamba günü Marmaray için geçerli değil.
29 EKİM VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım uygulamasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil deniz ulaşım araçları da kapsama girebiliyor. Daha önceki resmi İBB kararlarında Şehir Hatları vapurları ve İstanbulkart sistemine dahil özel deniz yolu toplu taşıma araçları ücretsiz ulaşım kapsamında yer aldı.
Bu nedenle 29 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonu kapsamındaki şehir içi deniz ulaşımında da ücretsiz seyahat uygulaması geçerli olacak.
29 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı genel olarak şöyle olacak:
İETT otobüsleri
Metrobüs
İstanbulkart entegrasyonuna dahil metro ve raylı sistemler
İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi deniz ulaşım araçları
Marmaray
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Bakanlığa bağlı üç İstanbul hattının ücretsiz olacağı ayrıca Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleştirildi.
29 EKİM'DE ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN İSTANBULKART GEREKİYOR MU?
İETT'nin açıklamasında ücretsiz seyahat için kişiselleştirilmiş İstanbulkart şartına dikkat çekiliyor. Bu nedenle belediyeye bağlı ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuktan yararlanmak isteyen vatandaşların kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanmaları gerekiyor.
Marmaray ve Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki Bakanlık hatlarında ise uygulama doğrudan 29 Ekim günü ücretsiz ulaşım şeklinde yürütülecek.
28 EKİM'DE MARMARAY, METRO VE OTOBÜSLER BEDAVA MI?
Hayır. 28 Ekim Çarşamba günü için 29 Ekim'deki gibi genel bir ücretsiz ulaşım kararı bulunmuyor.
28 Ekim'in saat 13.00 itibarıyla resmi tatil kapsamına girmesi ulaşım araçlarının da o saatten sonra otomatik olarak ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Ücretsiz ulaşım kararlarında tarih ayrıca belirtiliyor ve 2026 yılı için yayımlanan kararda 29 Ekim Perşembe günü esas alınıyor.
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?
Ücretsiz ulaşım uygulaması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü boyunca geçerli olacak.
İETT ve belediyeye bağlı ulaşım araçlarında sefer saatleri ilgili işletmelerin bayram günü tarifesine göre devam edecek. İETT otobüslerinin 29 Ekim günü cumartesi tarifesine göre çalışacağı açıklandı.
Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı için de ücretsiz ulaşım kararı 29 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.
29 EKİM'DE MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ
29 Ekim'deki ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca İstanbul'la sınırlı değil.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre:
İstanbul'da: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı,
Ankara'da: Başkentray,
İzmir'de: İZBAN,
29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.