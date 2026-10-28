28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN MÜ? Okullar, bankalar ve özel sektör saat kaçta tatil olacak?
28 Ekim bugün yarım gün mü, resmi daireler çalışıyor mu, okullar açık mı, bankalar saat kaçta kapanacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci, veli, memur ve çalışan yarım gün tatil uygulamasının detaylarını araştırıyor. Özellikle “28 Ekim resmi tatil mi?”, “Bankalar bugün açık mı?”, “Noterler çalışıyor mu?”, “Özel sektörde yarım gün tatil var mı?” soruları internet kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde kamu kurumlarından okullara, bankalardan özel sektöre kadar birçok alanda uygulanacak çalışma düzeni netleşti. İşte 28 Ekim yarım gün tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
kaynak olarak ekleyin
28 Ekim bugün yarım gün mü? Okullar, bankalar ve özel sektör saat kaçta tatil olacak? Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerden çalışanlara kadar milyonlarca kişi resmi tatil uygulamasının detaylarını araştırmaya başladı. Özellikle kamu kurumlarında işi olan vatandaşlar, öğrenciler, öğretmenler ve banka müşterileri 28 Ekim günü uygulanacak çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan “28 Ekim yarım gün mü?”, “Okullar bugün açık mı?”, “Bankalar kaça kadar çalışıyor?”, “Noterler hizmet veriyor mu?” sorularının yanıtları belli oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve bazı özel sektör işyerlerinde çalışma saatleri değişecek. İşte detaylar...
28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN MÜ?
Evet. 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlaması nedeniyle kamu kurumları ve birçok kuruluş öğleden sonra hizmet vermiyor.
Bu nedenle resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların işlemlerini öğle saatlerinden önce tamamlamaları gerekiyor.
OKULLAR SAAT KAÇTA TATİL OLACAK?
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetleri sabah saatlerinde devam ederken, öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil başlıyor.
Okulların ders programı ve çıkış saatleri yönetimlere göre küçük farklılıklar gösterebilse de genel uygulamada öğrenciler öğle saatlerinde bayram tatiline giriyor.
BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Bankalar 28 Ekim günü öğlene kadar hizmet vermeye devam ediyor. Şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşların mesai bitmeden işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.
Öğleden sonra banka şubeleri kapalı olurken ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılabiliyor.
NOTERLER VE KAMU KURUMLARI ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, nüfus müdürlükleri ve diğer kamu kurumları öğle saatlerine kadar hizmet vermeye devam ediyor.
Saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil nedeniyle birçok kurum vatandaşlara hizmet vermeyi durduruyor.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN DURUM NE?
Özel sektörde çalışma düzeni işyerinin faaliyet alanına ve işverenin kararına göre değişebiliyor. Ancak 28 Ekim öğleden sonrası resmi tatil kapsamında kabul ediliyor.
Bazı işyerleri çalışanlarına yarım gün izin verirken, bazı sektörlerde üretim ve hizmet faaliyetleri devam edebiliyor. Bu durumda çalışanların hakları ilgili mevzuat kapsamında değerlendiriliyor.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA NERELER KAPALI OLACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca;
Okullar kapalı olacak.
Bankalar hizmet vermeyecek.Belediyeler ve kamu kurumları kapalı olacak.Noterler hizmet vermeyecek.Nüfus müdürlükleri ve birçok resmi kurum işlem yapmayacak.Buna karşılık sağlık, güvenlik ve acil hizmetler kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürecek.RESMİ TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Mesai düzeni 30 Ekim sabahı yeniden normal seyrine dönüyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
28 Ekim bugün yarım gün mü?
Evet. Resmi tatil uygulaması saat 13.00 itibarıyla başlıyor.
Okullar bugün açık mı?
Evet. Eğitim faaliyetleri sabah saatlerinde devam ediyor, öğleden sonra tatil başlıyor.
Bankalar bugün çalışıyor mu?
Evet. Bankalar öğlene kadar hizmet veriyor, öğleden sonra şubeler kapanıyor.
Noterler bugün açık mı?
Noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor, öğleden sonra kapalı oluyor.
Özel sektör bugün yarım gün mü?
Özel sektörde uygulama işyerine göre değişebilse de 28 Ekim öğleden sonrası resmi tatil olarak kabul ediliyor.
29 Ekim'de bankalar açık mı?
Hayır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar kapalı oluyor.
29 Ekim'de okullar tatil mi?
Evet. Tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tatil oluyor.
28 Ekim saat kaçta tatil başlıyor?
Resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başlıyor.