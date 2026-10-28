28 EKİM BUGÜN YARIM GÜN MÜ? Okullar, bankalar ve özel sektör saat kaçta tatil olacak?

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28 Ekim bugün yarım gün mü?

Evet. Resmi tatil uygulaması saat 13.00 itibarıyla başlıyor.



Okullar bugün açık mı?

Evet. Eğitim faaliyetleri sabah saatlerinde devam ediyor, öğleden sonra tatil başlıyor.



Bankalar bugün çalışıyor mu?

Evet. Bankalar öğlene kadar hizmet veriyor, öğleden sonra şubeler kapanıyor.



Noterler bugün açık mı?

Noterler sabah saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor, öğleden sonra kapalı oluyor.



Özel sektör bugün yarım gün mü?

Özel sektörde uygulama işyerine göre değişebilse de 28 Ekim öğleden sonrası resmi tatil olarak kabul ediliyor.



29 Ekim'de bankalar açık mı?

Hayır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar kapalı oluyor.



29 Ekim'de okullar tatil mi?

Evet. Tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tatil oluyor.



28 Ekim saat kaçta tatil başlıyor?

Resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başlıyor.