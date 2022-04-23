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    Foto Galeri23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    HaberlerFoto Galeri Haberleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı

    Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Ankara'da 23 Nisan törenleri başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Şentop, "Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir; devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz, yek vücut olarak mücadele etme azim ve kararlığındadır" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte yurdun dört bir yanından 23 Nisan kareleri...

    • 23 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:
    • 23 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:
    123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    1723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    1923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    2023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    2423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    2523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
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    2723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    2823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    2923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    3923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    4923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    5923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6023 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6123 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6223 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6323 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6423 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6523 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6623 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6723 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6823 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
    6923 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı

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