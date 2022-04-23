23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı
Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Ankara'da 23 Nisan törenleri başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Şentop, "Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir; devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz, yek vücut olarak mücadele etme azim ve kararlığındadır" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İşte yurdun dört bir yanından 23 Nisan kareleri...
• 23 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2022 - 14:18 • Son Güncelleme:
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