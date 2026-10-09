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2026 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım tarihçesi ve önemi 24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanır? tarihçesi. Eğitim yılının ilerlemesiyle birlikte arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında "Öğretmenler Günü ne zaman?" ve "2026 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?" soruları yer alıyor. Geleceğimizin mimarı öğretmenleri onurlandırmak ve hatırlamak amacıyla kutlanan bu özel gün, Türkiye'de her yıl coşkuyla idrak ediliyor.