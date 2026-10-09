2026 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?
2026 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım tarihçesi ve önemi 24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanır? tarihçesi. Eğitim yılının ilerlemesiyle birlikte arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında "Öğretmenler Günü ne zaman?" ve "2026 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?" soruları yer alıyor. Geleceğimizin mimarı öğretmenleri onurlandırmak ve hatırlamak amacıyla kutlanan bu özel gün, Türkiye'de her yıl coşkuyla idrak ediliyor.
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2026 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? 2026 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım tarihçesi ve önemi 24 Kasım neden Öğretmenler Günü olarak kutlanır? tarihçesi. Eğitim yılının ilerlemesiyle birlikte arama motorlarında en çok merak edilen konuların başında "Öğretmenler Günü ne zaman?" ve "2026 Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?" soruları yer alıyor. Geleceğimizin mimarı öğretmenleri onurlandırmak ve hatırlamak amacıyla kutlanan bu özel gün, Türkiye'de her yıl coşkuyla idrak ediliyor.
Peki, 2026 Öğretmenler Günü ayın kaçında? İşte 2026 takvimi ve bu anlamlı günün tarihçesi hakkında merak edilen tüm detaylar...
2026 ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANACAK?
Türkiye'de öğretmenlik mesleğine ve eğitimcilere duyulan minnettarlığın göstergesi olan Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım tarihinde kutlanacak.Takvim yaprakları incelendiğinde, 24 Kasım 2026 Öğretmenler Günü Salı gününe denk geliyor.Hafta içine denk gelen bu özel tarihte okullarda, eğitim kurumlarında ve ülke genelinde çeşitli etkinlikler, törenler ve kutlama programları düzenlenecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Arama trendlerinde sıkça karşılaşılan bir diğer soru ise günün resmi tatil olup olmadığı. 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatiller takvimi içerisinde yer almamaktadır. Dolayısıyla okullar, üniversiteler ve resmi kurumlar normal eğitim ve çalışma hayatına devam eder; ancak kurumlar bünyesinde kutlama etkinlikleri ve programlar gerçekleştirilir.
24 KASIM NEDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ OLARAK KUTLANIR? TARİHÇESİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ve öğretime verdiği değer, bu özel günün tarihçesinin temelini oluşturur.Başöğretmenlik Unvanı:24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mektepleri'nde, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanı verilmiştir.
Resmileşme Süreci: Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, ülke çapında öğretmenlerin onurlandırılması amacıyla 24 Kasım tarihinin her yıl "Öğretmenler Günü" olarak kutlanması resmiyet kazanmıştır.O tarihten bu yana her yıl 24 Kasım, Türkiye'nin dört bir yanında ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanmaktadır.
DÜNYADA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün, uluslararası alanda farklılık gösterebilir. UNESCO tavsiyesiyle dünya genelinde pek çok ülkede öğretmenlerin statüsünü güçlendirmek ve bu mesleğin küresel önemine dikkat çekmek için 5 Ekim tarihi "Dünya Öğretmenler Günü" olarak kabul edilmiştir. Ancak ülkemiz, Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım tarihini kendi ulusal Öğretmenler Günü olarak benimsemiştir.