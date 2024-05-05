2024 THY kabin memuru alımı başvuru şartları | THY kabin memuru başvurusu nasıl ve nereden yapılır?





Sağlık Koşulları



•Değerlendirme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.



•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.



•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezi'nden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday, işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.



•Adaylar, işe giriş muayenesi sırasında tıbbi özgeçmişi hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadırlar.



•Adayların tıbbi özgeçmişleri işe giriş muayenesi sırasında değerlendirilmekte olup tıbbi özgeçmişte gizlenen veriler tespit edilebilmektedir. Gizli veri tespiti halinde bu veriler açtırılmadan muayene işlemlerine devam edilmeyecektir.



•Adaylar işe başladıktan sonra tıbbi özgeçmişinde beyan etmediği işe alım sağlık kriterlerine uymayan hastalık tanı ve/veya bulgusu tespit edilmesi durumunda uygulanacak idari sürece dair herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.



•Türk Hava Yolları'nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.



•Erkek adaylarımız için; askerlikten muaf olma nedeni, "Türk Hava Yolları Kabin Memuru Olmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Listesi"nde yer alan hastalıklardan herhangi biri olan adaylarımızın başvuru süreçleri olumsuz sonuçlanacaktır.



Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri



•Online İngilizce Testi



•Online Belge Kontrolü



•İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)



•Online Envanter Uygulaması



•Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü



•Kurul Mülakatı



(Gerek duyulması halinde değerlendirme aşamalarında değişiklik yapılabilir.)Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü ile Kurul Mülakatı aşamaları, İstanbul-Florya'da bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.