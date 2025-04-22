200 ton üretip 1 milyon adet satıyor! Kocası ona patron diyor: İki kadın girişimci ihracata hazırlanıyor!
Girişimci kadınlar hemcinslerine ilham vermeye devam ediyor. 10 ay önce 50 bin adetle başladığı işi bugün 2 dönüme çıkaran Çiğdem Gün, "Yetiştirdiğim ürünlerin lezzeti de artınca, benden alışveriş yapan müşterilerimin sayısı da arttı. Artık sıfır maliyetle, birinci sınıf bir ürün yetiştiriyorum." dedi. Harika Durgut ise günde 200 ton üretimiyle siparişlere yetişemiyor. Durgut, "Eşim her zaman yanımda. O da benimle birlikte çalışıyor ama tabii ki asıl patron benim. Gece gündüz çalışıyorum ve çalışmamın karşılığını da alıyorum. Kazancımı ikiye katladım. Allah bereket versin." ifadelerini kullandı.
• 22 Nisan 2025 - 17:35 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2025 - 17:35 • Son Güncelleme: