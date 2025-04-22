200 ton üretip 1 milyon adet satıyor! Kocası ona patron diyor: İki kadın girişimci ihracata hazırlanıyor!

"Benim pek çok ilde arkadaşlarım var. Eşinin baskı uyguladığı bu yüzden kendisini ortaya çıkaramamış dotlarım var. Erkeklerin ilk önce eşlerine güvenmeleri ve destek olmaları gerekiyor. Yoksa eğitimmiş, araştırmaymış, projeymiş bunların bir anlamı kalmaz. Başıboş bir şekilde evinizde oturursunuz. Ben ailemden çok destek gördüm. Eşim her zaman yanımda. O da benimle birlikte çalışıyor ama tabii ki asıl patron benim. Gece gündüz çalışıyorum ve çalışmamın karşılığını da alıyorum. Kazancımı ikiye katladım. Allah bereket versin."