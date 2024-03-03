20 bin TL'ye internet sitesinden tablet aldı! Kargoyu açınca hayatının şokunu yaşadı

O iade sürecinde parası geri eline geldiğinde o ürünün bedeli olur 23-24 bin lira, aradaki farkı da istemesi lazım. Bunlar için tüketiciyi uğraştırmamak adına o internet satış portalının sorumluluğu üstlenmesi ve derhal ödemesini yapması lazım. Ne var ki burada tüketicinin paketi aldığında içinde o ürünün olmadığını, taş çıktığını kanıtlayacak bilgi ve belgeye ihtiyaç var. Bu konuda tüketiciler dikkatli olsunlar. Paketi açarken mutlaka bir video çeksinler, ambalajını açarken delilleri de sağlam olsun. Bu tür durumla karşılaşan tüketiciler satış noktasını, parayı ödedikleri yeri hasım alarak Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirler. Ama öncelikle satış portalına yazılı bir başvuruda bulunsunlar. Ayrıca burada taş gönderilmesinin sebebini de size söyleyeyim. Savcılık açısından soruşturulduğunda ‘Depocu karıştırmış bu bir dolandırıcılık değil’ demek için bazı açgözlü satıcılar cep telefonu yerine salatalık, tablet yerine de taş gönderebiliyor" ifadelerini kullandı.