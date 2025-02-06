2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eşi ve çocuğuyla birlikte Eskişehir’e taşınan işaret dili öğretmeni Meltem Akyüz, valiliğin ‘işaret dili’ projesiyle mesleğine döndü. Personele, engellilere yardımcı olmaları için işaret dili eğitimi veren Akyüz, “Zor günler, zor anlar yaşadık. Çok şükür Allah’a, neyse ki kurtulduk ve nefes alıp burada yaşamaya devam ediyoruz” dedi.
• 06 Şubat 2025 - 15:28 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 15:28 • Son Güncelleme: