2 yıl sonra mesleğine dönen depremzede öğretmen, işaret dili eğitimi veriyor

Deprem felaketleri sırasında Hatay’da olduğunu ifade eden Meltem Akyüz, “Deprem çok zor geçti. Bizim için bitmek bilmeyen bir süreçti. Acı doluydu, maalesef arkadaşlarımızı kaybettik. Bizler buralara geldik ve yerleştik. Şu anda burada yaşıyoruz. Depremden 1 hafta sonra geldik, orada da işaret dili eğitmenliği yapıyordum. Depremde işin açığı çok büyük bir acı yaşadık. Kurtulduk mu, kurtulmadık mı bizim için hayal gibiydi. İnsanların çığlıkları, ‘imdat’ diyenler ve bekleyenler vardı. Elektrik, su ve ısınma yoktu. Zor günler, zor anlar yaşadık. Çok şükür Allah’a, neyse ki kurtulduk ve nefes alıp burada yaşamaya devam ediyoruz. Yakın arkadaşlarımız aileleriyle beraber vefat etti. Kardeşim ve sevgili eşi sağ olsunlar bizi buraya çağırdılar, kucak açtılar. Biz de burada tekrardan bir yaşam savaşı veriyoruz, yaşamaya devam ediyoruz” dedi. (DHA)