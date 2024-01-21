17 yaşındaki çiftin 3 gün 3 gece süren düğün karakolda bitmişti! 'Birbirimizi çok seviyoruz'
Balıkesir'de 3 gün 3 gece sürmesi planlanan düğünün 2'nci günü kavga edip, Konya'ya dönen ardından zorla alıkonulduğunu söyleyerek eşi O.K. (17) ile ailesinden şikayetçi olan çocuk gelin D.K. (17), Kütahya'da oturan çocuk damadın yanına döndü. İki aile arasında şikayet sonrası açılan soruşturma sürerken, D.K., "Her şey eskide kaldı. Kocamı çok seviyorum. Kocam ile çok mutluyum" dedi. O.K. ise "Ben de karımı çok seviyorum. Mutluyuz, huzurluyuz. Birbirimizi çok seviyoruz" diye konuştu.
• 21 Ocak 2024 - 13:31 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2024 - 13:31 • Son Güncelleme: