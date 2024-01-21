17 yaşındaki çiftin 3 gün 3 gece süren düğün karakolda bitmişti! 'Birbirimizi çok seviyoruz'

Karşı tarafın ailesine, o parayı veremeyeceğimizi söyledik ve kız bana 'Beni kaçır, sen erkek değil misin?' dedi. Bunların amacı; başlık parasını çoğaltmakmış. Kızın babası, bizim bu parayı veremeyeceğimizi anlayınca babamı aradı ve 'Ben mi senin oğlunu istemeye geleyim yoksa sen mi benim kızımı istemeye geleceksin?' dedi. Başlık parası 250 bin lira olunca aileler anlaştı.