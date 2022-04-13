Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kasımpaşa Spor16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!
HaberlerKasımpaşa Spor Haberleri 16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!
• 13 Nisan 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:

16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!

Eren Elmalı ve Umut Bozuk'u Süper Lig devlerine göndermeye hazırlanan Kasımpaşa'nın bundan önce gerçekleştirdiği 12 transfer futbolseverlerin dikkatini çekti. Listedeki en pahalı transferleri Galatasaray yaparken, Dursun Özbek ve Abdürrahim Albayrak döneminde alınan oyuncuların sarı kırmızılı takıma pek de katkı sağlayamamaları camiada pişmanlık yarattı.

• 13 Nisan 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
116 Ocak vakası Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbekten 19 milyon euroluk fiyasko
ABONE OL

Kasımpaşa, 2012/13 sezonuyla birlikte yükseldiği Süper Lig'de 9. sezonunu da büyük ihtimalle kümede kalarak tamamlamayı başardı. Bu 9 sezonda birçok önemli oyuncuyu kadrosunda bulunduran Kasımpaşa, hücum hattında yurt dışından yaptığı maliyeti düşük ancak performansıyla tam 12'den vuran isimlerle de dikkat çekti. Ligde 12 flaş transfere imza atan İstanbul ekibinin Eren Derdiyok'u Dursun Özbek yönetimine, Diagne'yi ise Abdurrahim Albayrak'a vermesi ise hafızlara kazındı.

216 Ocak vakası Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbekten 19 milyon euroluk fiyasko

İşte Kasımpaşa'nın yüksek bonservis ücretleriyle sattığı o futbolcular...

3MULEKA

MULEKA

TP Mazembe'de oynarken adı Fenerbahçe ile de anılan Jackson Muleka, ara transfer döneminde Standard Liege'den 3 milyon euro opsiyonla kiralandı. 8 Süper Lig maçına çıkan Muleka, 7 gol atıp 2 asist yaparak takımının ikinci devrenin en iyilerinden birisi olmasını sağladı. 22 yaşındaki Kongolu, son 8 lig maçı dikkate alındığında hemen hemen tüm hücum istatistiklerinde ligin ya en iyi forveti oldu ya da en iyi ikinci...

4UMUT BOZOK

UMUT BOZOK

1.5 milyon euro'ya Lorient'ten kiralanan Umut Bozok, performansıyla a milli takıma kadar yükseldi. 32 lig maçında 14 gol atıp 7 asist yapan 25 yaşındaki Umut, yabancı sınırının daha da düşeceği önümüzdeki sezonlar nedeniyle tüm büyüklerin de transfer hedefi haline geldi. Kasımpaşa'nın 6 milyon euro fiyat etiketi koyduğu Umut Bozok, Kasımpaşa'nın son transfer başarılarından biri olarak tarihe geçti.

5FODE KOİTA

FODE KOİTA

Blackburn'den 320 bin euro bonservisle transfer edilen Koita, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 112 resmi maçta 31 gol atıp 11 asist yaptı. Bu performansıyla Trabzonspor'a transfer oldu.

6MAME THIAM

MAME THIAM

Kasımpaşa'nın Ajman Club'tan bedelsiz aldığı, Juventus ve Inter altyapılarında forma giymiş Thiam, mavi beyazlı formayla 28 maçta 12 gol atıp 5 asist yaparak Fenerbahçe'de soluğu aldı. Bu sezon Kayserispor'a giden Thiam, 10 gol ve 5 asistle yine kalitesini ispatladı.

7

MBAYE DIAGNE

Juventus altyapısı çıkışlı Diagne'yi Kasımpaşa, TJ Teda'dan bedeslzi transfer etti. 16 Ocak 2018'de Kasımpaşa'ya imza atan Diagne, 36 maçta 32 gol atıp 4 asist yaparak 15 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu.

8MAHMUT TREZEGUET

MAHMUT TREZEGUET

Kasımpaşa'nın RSC Anderlecht'ten önce 500 bin euro'ya kiralayıp ardından Temmuz 2018'de 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız, mavi beyazlı formayla 71 maçta 25 gol ve 18 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Bu performansı sadece 1 yıl sonra tam 5 katı bonservis olan 10 milyon euro ile Aston Villa'ya transferini gerçekleştirdi.

9BERNARD MENSAH

BERNARD MENSAH

Kasımpaşa'nın Atletico Madrid'den kiraladığı Mensah, bir sonraki sezon İspanyol devinden Kayserispor'a toplamda 3.2 milyon euro bonservisle transfer oldu. Mensah, Kasımpaşa'da oynadığı 32 maçta 5 gol atıp 7 asist yapmıştı.

10SABHARIB MALKI

SABHARIB MALKI

Roda formasıyla Hollanda Eredivisie'de attığı 17 golle Kasımpaşa'nın radarına takıldı. Kasımpaşa 1.5 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Malki, Kasımpaşa formasıyla 73 maçta 13 gol atıp 9 asist yaptı.

11EREN DERDİYOK

EREN DERDİYOK

Kasımpaşa'nın Hoffenheim'dan 2.5 milyon Euro'ya Temmuz 2014'de transfer ettiği Eren Derdiyok, mavi beyazlı formayla 16 gol atıp 7 asist yaptıktan sonra soluğu 4 milyon euro bonservisle Galatasaray'da aldı.

12OSCAR SCARIONE

OSCAR SCARIONE

Kasımpaşa'nın St. Gallen'den Temmuz 2013'te 2.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Arjantinli 10 numara, mavi beyazlı formayla 97 maçta 41 gol atıp 11 asist yaptı.

13

TABARE VIUDEZ

Yeteneğiyle Milan'a transfer olan Uruguaylı Tabare Viudez, 2012 yazında Kasımpaşa kapısından içeri girdi. Uruguaylı sağ açık, Kasımpaşa'da oynadığı 73 maçta 13 gol attı ve 19 asist yaptı.

14RYAN BABEL

RYAN BABEL

Liverpool, Hoffenheim ve Ajax maceraları başarılı geçmeyen, kariyeri düşüşe geçen Ryan Babel, Temmuz 2013'te bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Babel, Kasımpaşa'da oynadığı 59 maçta 14 gol atıp 12 asist yaptı. Kariyeri tekrar çıkışa geçti ve 2 yaz sonra 2.5 milyon euro bonservisle Al-Ain'e transfer oldu. Ardından Beşiktaş, Deportivo, Fulham ve son olarak Galatasaray forması da giydi. Yeniden Hollanda Milli Takımı'na seçildi.

15KALU UCHE

KALU UCHE

Kasımpaşa'nın Süper Lig'e yükselir yükselmez Espanyol'dan transfer ettiği Nijeryalı forvet, 1 sezonda oynadığı 35 resmi maçta 20 gol atıp 9 asist yaptı. Kasımpaşa, 1 yaz sonra açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığı El-Jaish'e transfer oldu.

16DJALMA CAMPOS

DJALMA CAMPOS

Süper Lig'e yükseldiği sezon Porto'dan kiralanan Djalma Campos, 1 sezonda 23 maça çıkıp 5 gol atıp 10 asist yaptı.

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden

Fatih Terim zorla transfer ettirdi Torrent onu görmezden geldi! Milli golcüye 5 talip birden

İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı

İşte Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı! İşin içinden yine Galtier çıktı

16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!

16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!

İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı

İsmail Kartal depremi! Son bir rapor hazırladı 7 yıldız ayrılık hazırlıklarına başladı