16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!

MULEKA

TP Mazembe'de oynarken adı Fenerbahçe ile de anılan Jackson Muleka, ara transfer döneminde Standard Liege'den 3 milyon euro opsiyonla kiralandı. 8 Süper Lig maçına çıkan Muleka, 7 gol atıp 2 asist yaparak takımının ikinci devrenin en iyilerinden birisi olmasını sağladı. 22 yaşındaki Kongolu, son 8 lig maçı dikkate alındığında hemen hemen tüm hücum istatistiklerinde ligin ya en iyi forveti oldu ya da en iyi ikinci...