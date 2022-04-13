16 Ocak vakası! Abdürrahim Albayrak ve Dursun Özbek'ten 19 milyon euro'luk fiyasko!
Eren Elmalı ve Umut Bozuk'u Süper Lig devlerine göndermeye hazırlanan Kasımpaşa'nın bundan önce gerçekleştirdiği 12 transfer futbolseverlerin dikkatini çekti. Listedeki en pahalı transferleri Galatasaray yaparken, Dursun Özbek ve Abdürrahim Albayrak döneminde alınan oyuncuların sarı kırmızılı takıma pek de katkı sağlayamamaları camiada pişmanlık yarattı.
Kasımpaşa, 2012/13 sezonuyla birlikte yükseldiği Süper Lig'de 9. sezonunu da büyük ihtimalle kümede kalarak tamamlamayı başardı. Bu 9 sezonda birçok önemli oyuncuyu kadrosunda bulunduran Kasımpaşa, hücum hattında yurt dışından yaptığı maliyeti düşük ancak performansıyla tam 12'den vuran isimlerle de dikkat çekti. Ligde 12 flaş transfere imza atan İstanbul ekibinin Eren Derdiyok'u Dursun Özbek yönetimine, Diagne'yi ise Abdurrahim Albayrak'a vermesi ise hafızlara kazındı.
MULEKA
TP Mazembe'de oynarken adı Fenerbahçe ile de anılan Jackson Muleka, ara transfer döneminde Standard Liege'den 3 milyon euro opsiyonla kiralandı. 8 Süper Lig maçına çıkan Muleka, 7 gol atıp 2 asist yaparak takımının ikinci devrenin en iyilerinden birisi olmasını sağladı. 22 yaşındaki Kongolu, son 8 lig maçı dikkate alındığında hemen hemen tüm hücum istatistiklerinde ligin ya en iyi forveti oldu ya da en iyi ikinci...
UMUT BOZOK
1.5 milyon euro'ya Lorient'ten kiralanan Umut Bozok, performansıyla a milli takıma kadar yükseldi. 32 lig maçında 14 gol atıp 7 asist yapan 25 yaşındaki Umut, yabancı sınırının daha da düşeceği önümüzdeki sezonlar nedeniyle tüm büyüklerin de transfer hedefi haline geldi. Kasımpaşa'nın 6 milyon euro fiyat etiketi koyduğu Umut Bozok, Kasımpaşa'nın son transfer başarılarından biri olarak tarihe geçti.
MAHMUT TREZEGUET
Kasımpaşa'nın RSC Anderlecht'ten önce 500 bin euro'ya kiralayıp ardından Temmuz 2018'de 2 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız, mavi beyazlı formayla 71 maçta 25 gol ve 18 asistle inanılmaz bir performans sergiledi. Bu performansı sadece 1 yıl sonra tam 5 katı bonservis olan 10 milyon euro ile Aston Villa'ya transferini gerçekleştirdi.
RYAN BABEL
Liverpool, Hoffenheim ve Ajax maceraları başarılı geçmeyen, kariyeri düşüşe geçen Ryan Babel, Temmuz 2013'te bedelsiz olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Babel, Kasımpaşa'da oynadığı 59 maçta 14 gol atıp 12 asist yaptı. Kariyeri tekrar çıkışa geçti ve 2 yaz sonra 2.5 milyon euro bonservisle Al-Ain'e transfer oldu. Ardından Beşiktaş, Deportivo, Fulham ve son olarak Galatasaray forması da giydi. Yeniden Hollanda Milli Takımı'na seçildi.