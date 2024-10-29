14 yaşındaki Fatma Zehra lösemiyi yendi bir günde 3 bayramı birden yaşadı

GELECEKTEKİ HAYALİM DOKTOR OLMAK
Geçirdiği zorlu günleri anlatan Fatma Zehra Arıç, “Annemle yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük, yeri geldi kavga da ettik. Ben hastane sürecinde ilk ay tedavimiz 6 aylık bir tedaviden oluşuyordu. İlk ayda ilk tedavimiz 40 gün hastanede yatıp her gün 15'şer hap atıp kemoterapi ilacı içmekle devam etti. Öyle yaptıktan sonra 1 ay orada geçti. O bir ayda tüm bebekler, çocuklar, yetişkin abiler hepsi yani geçirmiş kemoterapi alıyor aynı benimki gibi hasta. Aslında benden daha yüksek riskli hastalar da var. Ben şükür düşük riskim. Benden daha yüksek riskli hastalar da vardı, ameliyat olanlar vardı, kök hücre olanlar vardı. Çok şükür ben düşük risktim. Şu anki gelecekteki hayalim de doktor olup, oradaki küçük bebekleri, çocukları tedavi etmek. Ben o günleri hiç unutmadan azimle çalışacağım elimden gelen gayreti başaracağım. İnşallah iyi bir sonuç alıp devam ederim yoluma” ifadelerini kullandı.