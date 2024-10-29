14 yaşındaki Fatma Zehra lösemiyi yendi bir günde 3 bayramı birden yaşadı

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Erken teşhisin önemine değinen Fatma Zehra'nın annesi Çiğdem Arıç, “Bir anne olarak önce bir insan olarak çok gurur verici. İnsan insanın elinden tutmalı diye düşünüyorum. Şu an ben LÖSEV Vakfına da gönüllü aktif çalışanıyım. İnsan olarak anne olarak her zaman bir insan hayatına insanlar dokunmalı diye düşünüyorum. Hiçbir zaman sırtınızı dönüp gitmeyin. Gerçekten orada o kadar çok yardıma muhtaç çocuklar var ki. Çocuk 6 aylık hem süt içiyor, hem kemoterapi alıyor yani hayat gerçekten hem çok kıymetli hem çok kısa. Erken teşhis gerçekten çok hayat kurtarır. Bunu reklamlarda çok duyuyorduk. Ama başa gelince gerçekten insanlar yaşayınca anlıyor. 2 hafta öncesinden Fatma Zehra'nın boynunda bir şişkinlik oluştu. Hemen onun akabinde acile götürdük yatış verdiler. Erken teşhis olduğu için ve düşük risk olduğu için elhamdülillah çocuğumuz kurtuldu. Bu şekilde yine kontrollerimizi 2 haftaya bir devam ediyor” şeklinde konuştu.