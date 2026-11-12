13 KASIM CUMA BİM ÜRÜNLERİ | Bu hafta BİM'de ne var? BİM indirim kataloğu yayınlandı mı? Cuma günü BİM'e hangi ürünler gelecek?

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BİM’in her hafta farklı ürün gruplarında hazırladığı aktüel ürün kampanyaları yakından takip ediliyor. 13 Kasım 2026 Cuma günü satışa sunulacak yeni ürünler de belli oldu. Bu haftaki katalogda özellikle emaye mutfak gereçleri, cam ürünler, valiz çeşitleri, kadın ve erkek giyim ürünleri, trekking ayakkabısı, polar, çocuk yağmur çizmesi ve şemsiye çeşitleri öne çıkıyor. BİM’in resmi internet sitesinde 13 Kasım Cuma aktüel ürünler bölümü yer alırken, yayımlanan kataloglarda da cuma günü satışa çıkacak ürünler duyuruldu.



Alışveriş planı yapanlar özellikle “Bu hafta BİM’de ne var?”, “13 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri neler?”, “BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?”, “BİM valiz fiyatları ne kadar?”, “BİM polar ve trekking ayakkabısı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2026 BİM kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden bazıları...