13 KASIM CUMA BİM ÜRÜNLERİ | Bu hafta BİM'de ne var? BİM indirim kataloğu yayınlandı mı? Cuma günü BİM'e hangi ürünler gelecek?
13 Kasım Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı, bu hafta BİM’de ne var? BİM 13 Kasım 2026 Cuma indirimli ürünler listesi alışveriş yapacak vatandaşların gündeminde. Yeni haftanın BİM aktüel kataloğunda mutfak ürünlerinden giyime, valiz çeşitlerinden cam ürünlere, polar ve eşofmanlardan çocuk ürünlerine kadar çok sayıda seçenek yer alıyor. “BİM Cuma günü ne gelecek?”, “13 Kasım BİM kataloğunda hangi ürünler var?”, “BİM aktüel ürün fiyatları ne kadar?”, “BİM indirim kataloğu yayınlandı mı?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 13 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu, dikkat çeken ürünler ve fiyatları...
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BİM’in her hafta farklı ürün gruplarında hazırladığı aktüel ürün kampanyaları yakından takip ediliyor. 13 Kasım 2026 Cuma günü satışa sunulacak yeni ürünler de belli oldu. Bu haftaki katalogda özellikle emaye mutfak gereçleri, cam ürünler, valiz çeşitleri, kadın ve erkek giyim ürünleri, trekking ayakkabısı, polar, çocuk yağmur çizmesi ve şemsiye çeşitleri öne çıkıyor. BİM’in resmi internet sitesinde 13 Kasım Cuma aktüel ürünler bölümü yer alırken, yayımlanan kataloglarda da cuma günü satışa çıkacak ürünler duyuruldu.
Alışveriş planı yapanlar özellikle “Bu hafta BİM’de ne var?”, “13 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri neler?”, “BİM’e cuma günü hangi ürünler geliyor?”, “BİM valiz fiyatları ne kadar?”, “BİM polar ve trekking ayakkabısı kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2026 BİM kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden bazıları...
BİM 13 KASIM CUMA AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI MI?
BİM’in 13 Kasım 2026 Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Resmi BİM internet sitesinde de 13 Kasım Cuma aktüel ürünler tarihi listeleniyor.
Bu haftaki ürün grupları ağırlıklı olarak mutfak ve ev gereçleri, cam ürünleri, tekstil, giyim, valiz ve çocuk ürünlerinden oluşuyor. Ürünlerin stoklarla sınırlı olabileceği ve mağazalara göre bulunabilirliğin değişebileceği de unutulmamalı.
13 KASIM CUMA BİM’DE NE VAR?
13 Kasım Cuma kataloğunda mutfak alışverişi yapacakların ilgisini çekebilecek çok sayıda ürün bulunuyor. Emaye ürünler, pankek tavası, çaydanlık, saklama kapları ve cam bardak setleri katalogda öne çıkan seçenekler arasında.
Bunun yanında kış mevsimine yönelik kadın ve erkek polarları, eşofman altları, trekking ayakkabısı, termal ürünler ve çocuklara yönelik yağmur çizmesi ile şemsiye çeşitleri de satışa çıkacak.
BİM 13 KASIM MUTFAK ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI
Cuma günü satışa sunulacak mutfak ve ev ürünleri arasında şu seçenekler bulunuyor:
Tek fiyat plastik ürün çeşitleri: 25 TL
Desenli emaye bakraç: 549 TL
Desenli emaye saklama kabı 6 parça: 649 TL
Desenli emaye kızartma tenceresi: 579 TL
Desenli emaye sosluk: 349 TL
Alüminyum döküm pankek tavası: 449 TL
Çaydanlık: 999 TL
Silikon uçlu maşa: 149 TL
Akasya mutfak gereçleri: 99 TL
Kase seti 2’li: 129 TL
Ölçülü narenciye sıkacağı: 89 TL
Paslanmaz süt süzgeci: 75 TL
Dondurucu saklama kabı: 45 TL
Katlanır çamaşır selesi: 299 TL
Organizer çeşitleri: 69 TL.
BİM CAM ÜRÜNLERİ CUMA GÜNÜ SATIŞTA
13 Kasım BİM aktüel kataloğunun dikkat çeken kategorilerinden biri de cam ürünler oldu.
6’lı çay bardağı seti: 219 TL
6’lı cam kupa seti: 229 TL
3’lü meşrubat bardağı: 109 TL
3’lü su bardağı: 89 TL
Cam kavanoz 575 cc: 35 TL
Cam kavanoz 1050 cc: 45 TL
Gravürlü cam tatlı tabağı: 30 TL
Gravürlü cam kase: 119 TL
Cam fırın tepsisi: 299 TL
Baharatlık seti 3’lü: 399 TL.
BİM 13 KASIM GİYİM ÜRÜNLERİ NELER?
Kış sezonuna yönelik ürünler de BİM Cuma kataloğunda geniş yer tutuyor. Kadın ve erkek polarları, eşofman altları, pantolonlar ve trekking ayakkabısı satışa sunulacak.
Tam fermuarlı polar üst erkek: 349 TL
Tam fermuarlı polar üst kadın: 349 TL
Kaşkorse sweatshirt kadın: 299 TL
Kaşkorse pantolon kadın: 299 TL
Eşofman altı erkek: 269 TL
Eşofman altı kadın: 269 TL
Trekking ayakkabı erkek: 799 TL
Fanila erkek: 179 TL
Boxer erkek: 149 TL.
BİM VALİZ FİYATLARI NE KADAR?
13 Kasım Cuma günü BİM raflarında farklı boylarda valiz seçenekleri de yerini alacak.
PP valiz küçük boy: 999 TL
PP valiz orta boy: 1.199 TL
PP valiz büyük boy: 1.399 TL
6’lı valiz organizer: 135 TL.
BARBIE VE HOT WHEELS ÜRÜNLERİ DE GELİYOR
Çocuklara yönelik ürünlerde ise Barbie ve Hot Wheels temalı seçenekler dikkat çekiyor. 13 Kasım kataloğunda çocuk şemsiyesi, yağmur çizmesi ve çorap çeşitleri yer alıyor.
Barbie / Hot Wheels şemsiye: 459 TL
Barbie / Hot Wheels yağmur çizmesi: 459 TL
Barbie / Hot Wheels çocuk çorap: 79 TL.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
13 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler 13 Kasım Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak.
Aktüel ürünlerin stok durumu mağazadan mağazaya değişebiliyor. Bu nedenle özellikle yoğun talep görmesi beklenen valiz, mutfak ürünü, giyim ve çocuk ürünlerini satın almak isteyenlerin mağazaların güncel stok durumunu takip etmesi faydalı olabilir.
BU HAFTA BİM’DE HANGİ ÜRÜNLER VAR?
BİM’in kasım ayının ikinci haftasına ilişkin kampanyalarında yalnızca 13 Kasım Cuma ürünleri değil, farklı günlerde satışa sunulan gıda, temizlik, elektronik ve mobilya ürünleri de bulunuyor. 11 Kasım kataloğunda oyuncu bilgisayarları ve mobilya ürünleri öne çıkarken, 13 Kasım Cuma günü ağırlık mutfak, cam, tekstil ve giyim ürünlerine kayıyor.
Bu nedenle BİM alışverişi yapmayı planlayanların haftalık aktüel katalogları gün gün takip etmesi gerekiyor.
BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BÜTÜN MAĞAZALARA GELİYOR MU?
BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler genel olarak mağazalarda satışa sunuluyor ancak stok durumu şubeden şubeye değişebiliyor. Bazı ürünler sınırlı sayıda gönderildiği için her mağazada aynı miktarda bulunmayabiliyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM mağazaları genel olarak sabah 09.00’da açılıyor ve akşam 21.00’de kapanıyor. 13 Kasım Cuma günü aktüel ürünleri almak isteyenler de mağazaları bu saatler arasında ziyaret edebilecek.
Özellikle yoğun ilgi gören aktüel ürünlerde stoklar sınırlı olabildiği için alışverişini erken saatlerde yapmak isteyenler mağazaların açılış saati olan 09.00’u tercih edebiliyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER ÇABUK BİTİYOR MU?
BİM aktüel kataloğunda yer alan bazı ürünler yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenebiliyor. Özellikle elektronik ürünler, küçük ev aletleri, valiz, tekstil ve sezonluk ürünlerde stokların erken saatlerde azalabildiği görülüyor. Bu nedenle belirli bir ürünü almak isteyenlerin stok durumunu erken saatlerde kontrol etmesi faydalı olabilir.