12 yaşında çırak olarak başlamıştı, 20'den fazla usta yetiştirdi! 39. Ahilik Haftası'nda Zonguldak'ın yılın ahisi seçildi

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Mesleğine adadığı bir ömrün ardından bu büyük gururu yaşayan Hidayet Kışlalı duygularını şu sözlerle ifade etti: "45 yıldan bu yana motor ustası olarak sanayide vatandaşlara hizmet vermekteyim. Şimdiye kadar 20'den fazla genci ustalık derecesine kadar hep yanlarında oldum ve şimdi ise bir kısmı aynı sektörde Devrek'te hizmet veriyor, bir kısmı ise yurt dışında mesleklerine devam ediyorlar. Bu sene 39. Düzenlenen Ahilik Haftasında Devrek Esnaf Odası tarafından yılın Ahisi olarak aday gösterildim ve ilde oluşturulan jüri tarafından yılın ahisi seçildim. Öncelikle beni Devrek'ten aday gösteren Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'e ve daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'a ve İl Ticaret Müdürü İsmail Maden'e çok teşekkür ediyorum. Benim için yılın Ahisi seçilmek onur vericidir. Beni yılın Ahisi seçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."