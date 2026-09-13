39 bin nüfuslu ilçenin 32 bin öğrencisi var! İlçenin nüfusu iki katına çıktı

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Kırıkkale'nin yaklaşık 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla hareketlilik arttı. Yaklaşık 32 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu Yahşihan'da, öğrencilerin gelmesiyle günlük hareketli nüfus iki katına yaklaştı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden Yahşihan'a gelen öğrencilerin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleşme süreci de başladı. Şu ana kadar il genelinde yurtlara 7 bin 650 öğrencinin yerleştiği bildirildi. Kız ve erkek yurtlarına yerleşme hakkı kazananların tamamının barınma ihtiyacı karşılanırken, yedekte bekleyen öğrenci bulunmadığı bildirildi. Yeni dönemde yurtların aylık ücreti bin 455 lira olarak belirlendi. Öğrencilere kahvaltı için 110 lira, akşam yemeği için 190 lira olmak üzere günlük toplam 300 liralık beslenme desteği sağlanıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği bu destek kapsamında öğrencilere ücretsiz veriliyor. Menüler diyetisyenler tarafından hazırlanırken, özel beslenme ihtiyacı bulunanlar için de alternatif seçenekler oluşturuluyor. Yurtlarda kalan öğrenciler, ayrıca çamaşır ve kurutma makinelerinden ücretsiz yararlanabiliyor. İnternet, 24 saat sıcak su ve güvenlik hizmetinin yanı sıra ortak kullanım alanlarının temizliği de düzenli olarak yapılıyor. Psikologlar tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken, ders çalışma salonları ile sosyal ve sportif alanlar da öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş yurtları ziyaret ederek, kayıt işlemleri devam eden öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Güneş, yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Oğlunu yurda yerleştiren Ramazan Özer, üniversiteye başlayan çocuklarını yeni hayatına uğurlamanın farklı duygular yaşattığını söyledi. Özer, "Çok mutluyuz, aynı zamanda hüzünlüyüz. Mutluluğun hüznü tabii. Yavrumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni kazandı, şimdi de yurda kaydını yaptırdık. Bütün gençlerimize Allah kolaylık versin, önleri açık olsun inşallah" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni kazanan Zafer Özer de üniversite hayatına başlamanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Ben de çok heyecanlıyım. Yeni bir üniversite, yeni bir okul hayatı başlıyor. Onun için heyecanlıyım" diye konuştu.

Oğlunu yurda yerleştirmek için Ankara'dan gelen Necmi Çakmak, tüm öğrencilere başarılı bir eğitim yılı dileyerek, "Sağlıklı, sıhhatli ve güzel bir eğitim yılı olur inşallah. Tüm öğrencilerimize, tüm çocuklarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Üniversite öğrencisi Buğra Çakmak da yeni döneme başlamanın heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Heyecanlıyız, biraz stres var. Bugün yurdumuza yerleşiyoruz. Bir de okulumuzun ilk günü. O yüzden biraz stresliyiz" dedi.

Ankara'dan gelen 4. sınıf öğrencisi Buse Mutlu, yıllar geçtikçe ilk gün heyecanının azaldığını söyledi. Yurt yönetimi ve çalışanlarının öğrencilere ilgili davrandığını belirten Mutlu, yeni başlayan öğrencilerin güzel arkadaşlıklar kurmasını temenni etti.

2. sınıf öğrencisi Ada Sıla Yayla, yurt ortamından memnun olduğunu ifade ederek, "Yarın okul açılıyor. Dersler başlayacağı için biraz daha heyecanlıyım. Yurt ortamı güzel. Biraz kalabalık ama güzel. Odalarımız geniş, oda arkadaşlarımdan da çok memnunum" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Betül Ortaç ise yeni dönem için yeniden yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Arkadaşlarımı ve yurdu özlemiştim. Yine zorlu bir süreç bizi bekliyor. Yurt ortamında odandaki insanlar iyi olunca her yerde güzel vakit geçiriliyor. Yurdumuzu da seviyoruz" dedi.