YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026: Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?

1

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite kayıtlarının da sona ermesiyle birlikte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gündeminde bu kez ek tercihler var.2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite kayıtlarının da sona ermesiyle birlikte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gündeminde bu kez ek tercihler var.