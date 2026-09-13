YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026: Ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?
2026 YKS ek tercih tarihleri için bekleyiş sürüyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuna çevrildi. Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, 2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte 13 Eylül itibarıyla ek yerleştirme sürecinde son durum...
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite kayıtlarının da sona ermesiyle birlikte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gündeminde bu kez ek tercihler var.2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ilk yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite kayıtlarının da sona ermesiyle birlikte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gündeminde bu kez ek tercihler var.
Adayların en çok araştırdığı sorular ise “YKS ek tercih ne zaman başlayacak?”, “2026 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?” ve “Üniversitelerde boş kontenjanlar belli oldu mu?” şeklinde sıralanıyor.
13 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından YKS ek tercih başlangıç ve bitiş tarihleri henüz ilan edilmedi.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2026?
2026 YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ek yerleştirme işlemlerinin başlayabilmesi için üniversitelerdeki kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor.
ÖSYM’nin bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımlaması ve ek tercih başlangıç ile bitiş tarihlerini duyurması bekleniyor.
Ancak şu an için “ek tercihler şu tarihte başlayacak” şeklinde kesinleşmiş resmî bir tarih bulunmuyor.
2026 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Hayır. 13 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmış değil.
Kılavuz yayımlandığında ek yerleştirmede kullanılabilecek boş kontenjanlar, programların koşulları, tercih tarihleri ve tercih işlemlerine ilişkin kurallar adayların erişimine açılacak.
Adayların ek tercih sürecinde yalnızca ÖSYM tarafından yayımlanacak resmî kılavuzdaki bilgileri dikkate alması gerekiyor.
YKS EK TERCİHLER EYLÜL AYINDA MI YAPILACAK?
Ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
Ancak ÖSYM tarafından henüz resmî takvim açıklanmadığı için ek tercihlerin eylül ayında hangi tarihler arasında yapılacağını kesin olarak söylemek mümkün değil.
ÖSYM’nin yapacağı duyuruyla birlikte ek tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşecek.
YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Ek yerleştirmede kullanılacak kesin boş kontenjan listesi henüz yayımlanmadı.
Boş kontenjanlar, ilk merkezi yerleştirmede dolmayan programlar ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan adaylardan kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından netleşecek.
ÖSYM’nin ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerin ek tercihe açılan programları ve kontenjanları da yer alacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek yerleştirme sürecinde adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda belirtilen şartları taşıması gerekiyor.
Genel olarak merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme sürecinde tercih yapabiliyor.
Bir programa merkezi yerleştirmede yerleştirilen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor.
Adayların tercih yapmadan önce yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’ndaki koşulları dikkatle incelemesi önem taşıyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
YKS ek tercih işlemlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılması bekleniyor.
ÖSYM’nin ek yerleştirme duyurusuyla birlikte tercih ekranı adayların erişimine açılacak.
Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak gerçekleştirecek.
Tercih işlemlerinin başlangıç ve bitiş saati de ÖSYM’nin yayımlayacağı resmî duyuruda belirtilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2026 NE KADAR?
2026 YKS ek tercih ücretine ilişkin resmî bilgi henüz açıklanmadı.
Ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih ücreti bulunup bulunmadığı, varsa ödemenin ne kadar olacağı ve ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağı da netleşecek.
Bu nedenle geçmiş yıllardaki ücretler üzerinden 2026 için kesin bir rakam vermek doğru değil.
YKS EK TERCİHLERDE TABAN PUAN ŞARTI VAR MI?
Ek yerleştirme sürecinde programlara ilişkin puan ve başarı sırası koşulları ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanacak.
Adayların tercih yapmak istedikleri programların özel koşullarını ve varsa taban puan şartlarını kılavuz üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor.
Ek tercih döneminde yalnız boş kontenjan bulunması, adayın otomatik olarak o programa yerleşebileceği anlamına gelmiyor.
2026 YKS ANA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILDI?
2026 YKS ana tercih süreci 29 Temmuz’da başladı ve 10 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erdi.
Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yaptı.
Merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından süreç şimdi ek yerleştirme aşamasına geldi.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDIĞINDA NE OLACAK?
ÖSYM’nin ek yerleştirme duyurusuyla birlikte;
Ek tercih başlangıç tarihi
Ek tercih bitiş tarihi
Boş kontenjan listesi
Ek yerleştirme kılavuzu
Tercih işlemlerinin yapılacağı ekran
ve varsa ek tercih ücreti kesinleşecek.
Adayların bu aşamada ÖSYM’nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.