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Gündem100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor! 4 dönümle yetmiyor, İstanbul'da marketlere satıyor
HaberlerGündem Haberleri 100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor! 4 dönümle yetmiyor, İstanbul'da marketlere satıyor

100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor! 4 dönümle yetmiyor, İstanbul'da marketlere satıyor

Girişimci kadınlar ekonomiye katkı sunmaya devam ederken Antalya'da yetişen bir ürün her dönümde kazanca dönüşüyor. Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.

• 22 Nisan 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
1100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.

2100 GRAMI 15 LİRA

100 GRAMI 15 LİRA

100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor.

3100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor.

4100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

5DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ

DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ'

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi.

6100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, “Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.

7ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR

ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR

İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.

8SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI

C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor.

9100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor.

10100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor

Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.

11100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor 4 dönümle yetmiyor, İstanbulda marketlere satıyor