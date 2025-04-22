100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor! 4 dönümle yetmiyor, İstanbul'da marketlere satıyor

ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR

İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.