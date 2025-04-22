100 gramlık paketlere koydu, kilosunu 150 liraya satıyor! 4 dönümle yetmiyor, İstanbul'da marketlere satıyor
Girişimci kadınlar ekonomiye katkı sunmaya devam ederken Antalya'da yetişen bir ürün her dönümde kazanca dönüşüyor. Akbulut, “Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.
• 22 Nisan 2025 - 12:59 • Son Güncelleme:
• 22 Nisan 2025 - 12:59 • Son Güncelleme: