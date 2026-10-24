100 bin lira hibe aldı, hayatı baştan aşağı değişti! Balıkesirli kadın girişimci başardı: Herkes onu konuşuyor

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Şu anda yaklaşık 150 koyunları olduğunu ifade eden Demirci, "Hayvanlarımızla ailecek ilgileniyoruz. Sürümüzü daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an ağırlıklı olarak et üretimi üzerine çalışıyoruz. Damızlık hayvanlarımızı ayırarak sürümüzü yavaş yavaş büyütüyoruz ve geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu proje sayesinde sadece ekonomik anlamda değil, hayatımızda çok güzel fırsatlar da ortaya çıktı. Babamla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katılmak da nasip oldu. Bu bizim için çok güzel ve unutulmaz bir anıydı. Biz bu işi severek yapıyoruz. Zaten bir aile işletmesiyiz ve hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da ömrümüzün sonuna kadar bu işi sürdürmek, sürümüzü daha da büyütmek istiyoruz. Ben özellikle benim yaşımda olan genç arkadaşlarıma, ideallerinin peşinden koşmalarını ve tarım ve hayvancılığa yönelmelerini tavsiye ediyorum. İstedikten ve emek verdikten sonra bu işten güzel sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum" dedi.