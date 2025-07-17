10 yaşındaki Eymen bu demir kapının altında kalarak hayatını kaybetti! 4 günün sonunda alınan önlem pes dedirtti

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Doktorun bana anlattığına göre düşerken orada vefat etmiş. Başından darbe almış vefat etmiş. Bize anlatıldığına göre üst katta bir arkadaş yukarıdan bakıyormuş, Parkta oynuyordu. Bir baktım kapı düştü, aşağı inene kadar bir komşu almış götürmüş" dedi.