10 yaşındaki Eymen bu demir kapının altında kalarak hayatını kaybetti! 4 günün sonunda alınan önlem pes dedirtti
Kaynak : Esra GÜNTEPE- Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, (DHA)-
Çekmeköy'de annesi ve babası ayrı olan 10 yaşındaki Eymen Budak, 2 haftalığına babasının yanında kalmaya başladı. Babasının yaşadığı apartmanın bahçesindeki parkta oynayan Eymen Budak'ın üzerine demir kapı düştü. Çevredekilerin yardımıyla kapının altından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Eymen hayatını kaybetti. Olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen bir çocuğun canını alan demir kapının halen tamir edilmediği ortaya çıktı. Eymen'in üstüne düşen demir kapı iple bağlanarak kullanılmaya devam ediliyor.
Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde 14 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda Eymen Budak parkta oynarken demir kapının altında kaldı. Annesi ve babası ayrı olan 10 yaşındaki Eymen Budak 2 haftalığına babasının yanında kalıyordu. Budak, apartmanın bahçesinde bulunan parka oyun oynamaya çıktı.
Bir süre sonra apartmanın demir bahçe kapısı Eymen Budak'ın üzerine düştü. Olayı farkedenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, çocuğu demir kapının altından çıkarırken, sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler, Eymen Budak'ı ambulansla Sancaktepe Şehit Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ancak Budak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İşlemlerin ardından cenazeyi almaya gelen Eymen'in dedesinin kardeşi, Mehmet Budak, "Olay akşam yedi sıralarında meydana geldi. Çocuk parkta oynamış, sonra kapıyla oynamış. Sonra da kapı üstüne düşmüş.
Doktorun bana anlattığına göre düşerken orada vefat etmiş. Başından darbe almış vefat etmiş. Bize anlatıldığına göre üst katta bir arkadaş yukarıdan bakıyormuş, Parkta oynuyordu. Bir baktım kapı düştü, aşağı inene kadar bir komşu almış götürmüş" dedi.
Komşuların uzun zamandır bozuk olduğunu iddia ettiği kapının, olayın ardından yerinden kaldırılarak plastik ipler ile bağlanıp kullanıldığı görüldü.