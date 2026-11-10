10 KASIM'DA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? Bugün eczaneler ve sağlık kuruluşları açık mı? Bugün sağlık ocakları saat kaçta kapanacak?

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 2026 Salı günü vefatının 88’inci yıl dönümünde anılıyor. Anma programları sürerken günlük işlerini planlayan vatandaşlar da 10 Kasım’da hastaneler açık mı, sağlık ocakları çalışıyor mu, aile hekimleri bugün hasta kabul ediyor mu, eczaneler açık mı ve sağlık ocakları saat kaçta kapanıyor? sorularına yanıt arıyor. 10 Kasım, resmi tatil takviminde yer almadığı için sağlık hizmetlerinde genel çalışma düzeni devam ediyor. Bu kapsamda kamu hastanelerinin poliklinikleri, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler normal mesai saatlerinde hizmet verirken; acil servisler ise her zamanki gibi 24 saat kesintisiz hizmet sunuyor. Sağlık ocaklarının çalışma saatleri kuruma göre değişebilse de genel olarak mesai 17.00 civarında sona eriyor.