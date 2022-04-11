Ziraat Bankası resmen duyurdu! Çok önemli kredi adımı...

367 gün vadeli kredinin maliyeti Dolar dilim için SOFR+275 baz puan ve Euro dilim için Euribor+210 baz puan oldu. Amerikan Doları (USD) para birimi bazında sağlanan kredilerde LIBOR gösterge faiz oranının temsil kabiliyetinin ortadan kalkması nedeniyle kredinin ABD Doları cinsinden dilimi SOFR’a (Secured Overnight Funding Rate, Teminatlı Gecelik Faiz Oranı) endeksli olarak gerçekleşti.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen anlaşmada; Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation sürdürülebilirlik koordinatörleri olarak görev aldı.

21 ülkeden 45 bankanın yüksek ilgisi ile yenilenen kredi, Türkiye’de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en büyük, Ziraat Bankası’nın ise ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredinin sürdürülebilirlik performans kriterleri (ESG KPI’ları) arasında, kadın ve genç çiftçilere uygun koşullarla sağlanacak tarım kredisi yoluyla, üretimde cinsiyet ve fırsat eşitliğine katkıda bulunulması, engelli vatandaşlarımızın bankacılık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde Şube ve ATM’lerin uygun hale getirilmesi bulunuyor.

Sendikasyon kredisine dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “İklim değişikliğinin küresel ölçekte artan olumsuz etkileri ve çevresel risk yönetim ihtiyacı, finansal kuruluşların Çevre-Sosyal-Yönetim (ESG) konularında daha fazla duyarlılık göstermesini gerektiriyor. Bu kapsamda Bankamız da çevresel sosyal sorumluluk temalı finansmanı, stratejik öncellikleri arasına almış ve Şubat 2021’de gerçekleştirilen ilk sürdürülebilirlik temalı tahvil ihracının ardından, sürdürülebilirlik odaklı ilk sendikasyon kredisini bilançosuna eklemiştir.

Sürmekte olan salgına ve küresel ölçekte jeo-politik anlaşmazlıkların öne çıktığı konjonktüre rağmen, sendikasyon kredimize uluslararası paydaşlarımızın yüksek ve çeşitlendirilmiş katılımını, gerek Türkiye ekonomisine, gerekse Türk Bankacılık sektörüne ve Bankamıza her koşulda duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Global ölçekte parasal koşulların sıkılaştığı bir dönemde, uzun yıllardır süregelen başarılı işbirliklerimize bir yenisini daha eklememizde önemli rol oynayan muhabir bankalarımıza teşekkür ediyoruz.

Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla, reel sektörümüze ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye dış ticaret işlemleri aracılığı ile destek olmaya devam edecektir. Finansal aracılık işlevimizi en iyi şekilde yerine getirirken; sorumlu bankacılık anlayışıyla kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi ve yarınları da düşünerek katma değer yaratmayı, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.